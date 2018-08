WKN CONSUS Real Estate-Aktie:

Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland.



Die Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am größten Immobilienentwicklungsportfolio des Landes (z.Z. EUR 4,6 Mrd.).



Der fragmentierte und bislang wenig entwickelte Markt der deutschen Immobilienentwickler wird von CONSUS als derzeit noch einzigartige Chance für Investitionsmöglichkeiten erkannt. Das darin liegende Wachstumspotenzial ist durch die demografische Entwicklung Deutschlands ersichtlich und gewährleistet.



Das CONSUS Projektportfolio fungiert bereits heute als Vorzeigeplattform für risikoreduzierte Wohnbauprojekte in neun deutschen Großstädten.



Digitalisierung und Industrialisierung stehen im Zentrum der gesamten Wertschöpfungskette und bilden zusammen mit dem Forward Sales abgeschlossener Projekte an institutionelle Investoren die leistungsstarke DNA der CONSUS.



Die Gesellschaft ergänzt die hohen Cashflows aus dem Geschäftsbereich Wohnungsbau mit einem wachsenden Portfolio ertragsstarker Gewerbeimmobilien, und setzt in beiden Geschäftssegmenten auf organisches wie anorganisches Wachstum.



Die CONSUS Real Estate AG notiert an der m: access (München) und wird auch am XETRA (Frankfurt) gehandelt. (15.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - CONSUS Real Estate-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CONSUS Real Estate AG (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) zu kaufen.Abseits der größeren Marktthemen entwickelt sich unser Musterdepotwert CONSUS Real Estate allmählich erfreulich, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Der Nachkauf von Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Preis von 7,20 Euro sei goldrichtig gewesen. Gut möglich, dass die Aktie bald breiter von der Börse entdeckt werde. CONSUS-Chef Andreas Steyer richte das Unternehmen zu einem großen Entwickler für Wohnimmobilien in Europa aus. Dazu seien die Anteile an der CG Gruppe von einst 59 auf nunmehr 75% erhöht worden. CG-Gründer und CEO Christoph Gröner werde zudem in den Vorstand bei CONSUS einziehen. In der ARD-Dokumentation "Ungleichland - Wie aus Reichtum Macht wird", teile Gröner mit: "Wenn Sie ein großes Vermögen haben, können Sie es durch Konsum nicht mehr zerstören. Sie schmeißen das Geld zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder hinein."Und in der ZEIT werde Gröner als "Bauunternehmer" und einer von "Deutschlands Superreichen" dargestellt. Die Experten seien gespannt, wie er sich angesichts seines großen Selbstbewusstseins am Kapitalmarkt als CONSUS-Vorstand schlage. Gröner verkaufe unter anderem Anteile an seiner CG Gruppe für Anteile an CONSUS. Er übernehme mehr als 8,3 Mio. Euro neue Aktien von CONSUS zu einem Ausgabepreis von 12 Euro. Aktuelle Notiz: 8,20 Euro. Sobald die Transaktion eingetragen sei, bringe es das Unternehmen auf einen Börsenwert von fast 900 Mio. Euro. Leicht zu erkennen, dass hier an einem großen Player im Bereich Immobilienentwicklung gebastelt werde. Bisher habe sich Steyer zum Ziel gesetzt, mittelfristig mit einem EBIT von rund 300 Mio. Euro zu rechnen. Die Experten würden davon ausgehen, dass Steyer sich spätestens im November im Detail zu neuen Zielen von CONSUS äußern werde.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Kaufen! (Analyse vom 15.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link