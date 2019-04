ISIN CONSUS Real Estate-Aktie:

DE000A2DA414



WKN CONSUS Real Estate-Aktie:

A2DA41



Ticker-Symbol CONSUS Real Estate-Aktie:

CC1



Kurzprofil CONSUS Real Estate AG:



Die börsennotierte CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1) mit Hauptsitz in Berlin ist ein führender Entwickler von Wohnimmobilien in Deutschland.



Die Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am größten Immobilienentwicklungsportfolio des Landes (z.Z. EUR 4,6 Mrd.).



Der fragmentierte und bislang wenig entwickelte Markt der deutschen Immobilienentwickler wird von CONSUS als derzeit noch einzigartige Chance für Investitionsmöglichkeiten erkannt. Das darin liegende Wachstumspotenzial ist durch die demografische Entwicklung Deutschlands ersichtlich und gewährleistet.



Das CONSUS Projektportfolio fungiert bereits heute als Vorzeigeplattform für risikoreduzierte Wohnbauprojekte in neun deutschen Großstädten.



Digitalisierung und Industrialisierung stehen im Zentrum der gesamten Wertschöpfungskette und bilden zusammen mit dem Forward Sales abgeschlossener Projekte an institutionelle Investoren die leistungsstarke DNA der CONSUS.



Die Gesellschaft ergänzt die hohen Cashflows aus dem Geschäftsbereich Wohnungsbau mit einem wachsenden Portfolio ertragsstarker Gewerbeimmobilien, und setzt in beiden Geschäftssegmenten auf organisches wie anorganisches Wachstum.



Die CONSUS Real Estate AG notiert an der m: access (München) und wird auch am XETRA (Frankfurt) gehandelt. (25.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CONSUS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der CONSUS Real Estate AG (CONSUS) (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41, Ticker-Symbol: CC1).Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche, am 17. April, den Geschäftsbericht 2018 vorgelegt und zu einer Telefonkonferenz für Analysten geladen. Die Zahlen seien beim operativen Ergebnis (adjusted EBITDA pre PPA) mit über 250 Mio. Euro sehr positiv ausgefallen und würden die Analysten optimistisch für das 2020er Target von 450 Mio. Euro stimmen. Nachdem im 2018 einige Meilensteine wie die Übernahme der Schweizer SSN Group und die Erhöhung des Anteils an der deutschen CG Gruppe erreicht worden seien, stünden für 2019 die Realisierung von Synergien und die spürbare Senkung der Finanzierungskosten auf der Agenda.Das Unternehmen verfüge über hervorragende Stadtquartiersentwicklungen und grossflächige Wohnimmobilienprojekte in renommierten Lagen, die sehr auskömmliche Entwicklermargen von 20% oder teils sogar darüber erlauben würden, so zum Beispiel bei Garden Campus in Stuttgart, dem Holsten Quartier in Hamburg und Cologneo in Köln. Das Unternehmen strebe dabei in den meisten Fällen einen frühzeitigen Forward Sale an, der dazu führe, dass die Gesellschaft schon zu Beginn der Bauphase einen positiven Cash Flow aufweisen könne, was das Risikoprofil erheblich mindere. Als mit Abstand größter deutscher Wohnimmobilienentwickler sinke das Risiko auch dadurch, dass man über eine sehr breite Diversifikation verfüge.Analysten von SRC Research hätten das Unternehmen mit einem sehr konservativen DCF-Modell bewertet und hinsichtlich des Unternehmenswachstums und der Gesamtkapitalkosten vorsichtige Annahmen getroffen. Des weiteren hätten sie Abschläge einkalkuliert für die derzeit noch zu hohen Finanzierungskosten und für die kleineren Objekte im CONSUS Entwicklungsportfolio, wo die Visibility größer sein könnte. Sie kämen dennoch auf einen fairen Wert je CONSUS-Aktie von über 13 Euro, der deutlich über dem aktuellen Kursniveau liege und ein Kurspotenzial von rund 80% bedeute.Dementsprechend starten Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die CONSUS Real Estate-Aktie mit einer buy-Empfehlung und einem Kursziel von 13 Euro. (Analyse vom 25.04.2019)Börsenplätze CONSUS Real Estate-Aktie:XETRA-Aktienkurs CONSUS Real Estate-Aktie:7,30 EUR +0,69% (25.04.2019, 13:34)Tradegate-Aktienkurs CONSUS Real Estate-Aktie:7,27 EUR +0,28% (25.04.2019, 09:53)