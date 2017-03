Börse Frankfurt-Aktienkurs COMET-Aktie:

Kurzprofil COMET:



Die COMET Group (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Röntgen-, Hochfrequenz- und ebeam Technologie. Mit hochwertigen Komponenten, Systemen und Dienstleistungen unterstützt COMET ihre Kunden dabei, die Qualität, Verlässlichkeit und Effizienz ihrer Produkte und Prozesse zu optimieren. (15.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - COMET-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der COMET-Aktie (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN).COMET habe bereits eine Umsatzsteigerung von 18% mit einer EBITDA-Marge von 14,3% und einem Reingewinn von CHF 27,3 Mio. angekündigt. Das Segment Plasma Control sei um 22,9% (VontE: 19,4%) mit einer starken EBITDA-Marge von 22,5% (VontE: 19,0%) gewachsen, was die solide Dynamik in der Halbleiterindustrie widergespiegelt habe. COMET habe weiter in den chinesischen Markt vorgedrungen und einen neuen RF-Generator entwickelt, der 2017 in die Serienproduktion gehen werde. Dies werde dem bestehenden Matchbox-Geschäft weiteres Wachstumspotenzial verleihen.Solides Wachstum bei Röntgensystemen und Modulen: IXS sei um 20% (VontE: 10%) gewachsen und habe Erfolge in der chinesischen Elektronikindustrie sowie in der Raumfahrt und in den Labs/R&D-Segmenten erzielt. Metrology entwickle sich zu einer weiteren Wachstumschance, und die damit verbundenen Investition würden sich auf die Marge auswirken. IXM sei durch die Entwicklung im Sicherheitsmarkt um solide 7,4% gewachsen und habe eine starke Marge von 23,7% gemeldet.ebeam bereite sich auf Wachstum vor: Zusätzlich zu Tetra Pak und Bühler habe EBT jetzt einen Partner im Druckmarkt (UTECO) gewonnen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die COMET-Aktie. Das Kursziel laute CHF 1.210,00. (Analyse vom 15.03.2017)