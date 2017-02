Börse Stuttgart-Aktienkurs COMET-Aktie:

980,953 EUR +5,60% (13.02.2017, 10:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Aktienkurs COMET-Aktie:

1.056,00 CHF +5,86% (13.02.2017, 10:59)



ISIN COMET-Aktie:

CH0003825756



WKN COMET-Aktie:

895429



Ticker-Symbol COMET-Aktie:

EZP



SIX Ticker-Symbol COMET-Aktie:

COTN



Kurzprofil COMET:



Die COMET Group (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Röntgen-, Hochfrequenz- und ebeam Technologie. Mit hochwertigen Komponenten, Systemen und Dienstleistungen unterstützt COMET ihre Kunden dabei, die Qualität, Verlässlichkeit und Effizienz ihrer Produkte und Prozesse zu optimieren. (13.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - COMET-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der COMET-Aktie (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN).Vorläufige Ergebnisse für 2016 in Rekordhöhe und deutlich über den Erwartungen: In einer Ad hoc-Mitteilung habe COMET die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben, die über den Erwartungen und der Prognose liegen würden. Der Umsatz sei um 18% auf CHF 332,4 Mio. gestiegen, d.h. 2,2% über der Analystenprognose und 3,9% über dem oberen Ende der Vorgaben (CHF 300 bis 320 Mio.). Zu Zahlen für die jeweiligen Sparten seien keine Angaben gemacht worden. Foeth erwarte, dass der Grund für das starke Ergebnis die sehr hohe Nachfrage auf den Halbleiter- und Display-Märkten gegen Ende Jahr sei. Ähnliche Trends seien bereits von der VAT Group und Inficon berichtet worden.COMET melde für das Geschäftsjahr 2016 eine EBITDA-Marge von 14,2% - deutlich über der Analystenschätzung von 13,2% sowie der Vorgabe von 11 bis 13%. Auch hier erwarte der Analyst, dass die Division PCT (Plasma Control Technologies) der Haupttreiber sein werde. Für PCT rechne er in seinen Schätzungen mit einer EBITDA-Marge von 19%. Somit habe sich das EBITDA auf CHF 47,5 Mio. belaufen, d.h. 11% über der Analystenschätzung. Der Reingewinn der Gruppe habe sich auf CHF 27,3 Mio. belaufen, 60% höher als im Vorjahr und 21% über der Analystenschätzung. Die detaillierten Ergebnisse würden am 15. März 2017 veröffentlicht.COMET habe am jüngsten Investorentag im November seine Ziele bis 2020, nämlich ein Umsatzwachstum auf CHF 500 Mio. und eine EBITDA-Marge von 16 bis 18% bestätigt. Die Annahme des Analysten starker kurzfristiger Fundamentaldaten auf dem Halbleitermarkt habe sich bestätigt. Foeth erwarte zusätzliche Dynamik, wenn neue Projekte (Trockennahrungssterilisierung, Tintentrocknung) zum Tragen kommen würden.Börsenplätze COMET-Aktie: