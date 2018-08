Börsenplätze COLTENE-Aktie:



Kurzprofil COLTENE Holding AG:



COLTENE (ISIN: CH0025343259, WKN: A0J3ED, Ticker-Symbol: M3Z, SIX-Ticker-Symbol: CLTN) ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com. (23.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - COLTENE-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr bisheriges Anlagevotum für die Aktie der COLTENE Holding AG (ISIN: CH0025343259, WKN: A0J3ED, Ticker-Symbol: M3Z, SIX-Ticker-Symbol: CLTN).Die wichtigsten Zahlen seien bereits Anfang August gemeldet worden. Wenn man die Umsatzverteilung jedoch detailliert betrachte, sei die Analystin positiv überrascht gewesen über die Leistung im Nahen Osten & Afrika (29% über ihren Schätzungen), in Sonstigen europäischen Ländern (21%) und der Schweiz (23%). Klar enttäuscht worden seien ihre Erwartungen dagegen in Nordamerika (-12%), Indien (-17%) und der restliche Ferne Osten, Ozeanien (-11%). Die Produktgruppen mit der stärksten Performance seien Treatment Auxilliaries (+24%) und Restauration (+15% im Jahresvergleich) gewesen.COLTENE wolle SciCan und MicroMega übernehmen. Die beiden Unternehmen hätten zusammen in H1/2018 einen Umsatz von CHF 48 Mio. (Anstieg um 11,3% ggü. dem Vorjahr) und eine EBIT-Marge von 11,8% ohne akquisitionsbedingte Kosten generiert.Die Unternehmensleitung erwarte auch für H2 eine anhaltend starke Performance (über dem Marktwachstum von 2 bis 3%). Darüber hinaus dürften SciCan und MicroMega für zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen. COLTENE rechne aufgrund der Übernahme mit einer Verwässerung der EBIT-Marge. Mittelfristig dürfte allerdings das Ziel von 15% erreicht werden.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating und das Kursziel von CHF 109,00 für die COLTENE-Aktie. (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link