Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

10,50 EUR +1,94% (19.08.2020, 11:27)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

10,60 EUR +2,91% (19.08.2020, 11:03)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (19.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) mit einer Kaufempfehlung auf.CLIQ Digital agiere als Marketing-und Vertriebsplattform für digitale Entertainment-Produkte wie Filme, Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele. Der Content werde über verschiedene Online-Marketingkanäle durch Direktmarketing mittels zielgruppen-gerechter Platzierung von Werbekampagnen bei z.B. Google und Facebook sowie über Affiliate-Marketing vertrieben. Die akquirierten Kunden würden über ein All-in-One-Abonnement Zugang zur gesamten Mediabibliothek von CLIQ Digital erhalten.Durch die attraktive Positionierung als Streaming-Komplettanbieter partizipiere das Unternehmen am strukturellen Wandel der Media- und Entertainmentindustrie. Das Marktvolumen für digitale Inhalte in diesem Bereich solle mit einer CAGR 2018-2023e von 7,6% deutlich überproportional zum Gesamtmarkt (4,3%) steigen und dürfte demnach bis 2023 weltweit auf 1,4 Bio. Euro anwachsen. Wenngleich angesichts des immensen Marktpotenzials auch zahlreiche Wettbewerber in dem Sektor aktiv seien, verfüge CLIQ Digital nach Erachten des Analysten über eine klar erkennbare Differenzierung zu Netflix und Co.Neben der weitgehend einzigartigen Positionierung als All-in-One-Plattform sowie dem kompetitiven Abo-Preis (14,99 Euro) sei nach Erachten des Analysten auch der Marketingansatz ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Das Vertriebskonzept CLIQ Digitals basiere auf jahrelanger Expertise im Direkt- bzw. Performance-Marketing und setze damit bewusst nicht auf teure Brand-Marketing-Kampagnen. Nachdem sich dieser Marketingansatz zuletzt in einer überaus erfolgreichen Umsatzentwicklung niedergeschlagen habe (2019: +8,5%), sollte es dem Unternehmen nach Erachten des Analysten gelingen, das Wachstumstempo auch in den kommenden Jahren hoch zu halten. Er rechne mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 11,0% p.a., so dass bis 2023 ein Umsatzniveau von rund 134,6Mio. Euro erreicht werden sollte. Auf Ergebnisebene antizipiere der Analyst sogar eine überproportionale Steigerung von 14,2% p.a. (EBIT 2023e: 16,1 Mio. Euro), da er CLIQ Digital mit steigenden Ausgaben im Bereich des Direktmarketings auch eine weiter verbesserte Conversion-Rate mit geringerem Churn zutraue.CLIQ Digital habe zum Jahresauftakt eine sehr erfreuliche Entwicklung gezeigt, was durch die jüngste Guidance-Anhebung nochmals unterstrichen worden sei. Aufgrund der attraktiven Wachstumsperspektiven im Streamingmarkt rechne der Analyst mit einer Fortsetzung der starken operativen Entwicklung.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die CLIQ Digital-Aktie daher mit einem DCF-basierten Kursziel von 19,00 Euro sowie einer Kaufempfehlung in die Coverage auf. (Analyse vom 19.08.2020)