Vor dem Hintergrund des seines Erachtens bevorstehenden guten operativen Newsflows sowie der günstigen Bewertung (KGV 2022e: 5,6x) bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie. (Analyse vom 03.03.2022)



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (03.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unverändert zu kaufen.CLIQ habe jüngst den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang Februar starke vorläufige Finanzkennzahlen sowie ein Ausblick auf 2022 kommuniziert worden seien. Neu sei nun neben einigen KPIs vor allem der mittelfristige Ausblick bis 2025, der eine weiterhin sehr hohe Wachstumsdynamik andeute.Die bereits Anfang Februar bekannt gegebenen vorläufigen Eckwerte für Q4/21 seien bestätigt worden. Zudem habe CLIQ erstmals Kundenzahlen veröffentlicht. So sei in 2021 die Anzahl der zahlenden Mitglieder um +43,5% yoy auf 1,3 Mio. gestiegen (2020: 0,9 Mio.; 2019: 0,6 Mio.).Darüber hinaus habe das Unternehmen diesmal - neben Details zum regionalen Umsatzsplit (Nordamerika: 50%; EU: 42%; RoW: 8%) - auch eine Erlösaufteilung nach Dienstleistungen bekannt gegeben. Hier differenziere CLIQ zwischen Multi- und Single-Content-Portal sowie werbefinanzierten Inhalten. In 2021 habe der Bereich Multi-Content demnach mit 107,9 Mio. Euro bzw. 72% den Löwenanteil ausgemacht (Single-Content: 31,3 Mio. Euro bzw. 21%; werbefinanzierte Inhalte: 10,7 Mio. Euro bzw. 7%). Zudem werde deutlich, dass das Multi-Content-Portal stark wachse (2021: +69% yoy), wohingegen die Erlöse der Single-Content-Portale rückläufig gewesen seien (-14% yoy). Die von CLIQ forcierte Strategie, den Content stetig zu erweitern, um die Attraktivität der Multi-Content-Portale zu erhöhen, scheine sich somit auszuzahlen.Ebenfalls neu sei die konkrete Dividendenhöhe, die der HV am 14.04. vorgeschlagen werden solle. Mit 1,10 Euro liege diese signifikant über den 0,46 Euro des Vorjahres und ergebe aktuell eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von 5,6%.Darüber hinaus habe das Unternehmen erstmalig starke mittelfristige Ziele veröffentlicht, die bis Ende 2025 ein Erlösniveau von 500 Mio. Euro (CAGR 2021-2025: 35%) sowie eine Kundenzahl von 4 bis 5 Mio. in Aussicht stellen würden. Sowohl die Aktienanalysten von der Montega AG als auch der Konsens lägen bisher signifikant unterhalb dieses Umsatzlevels (MONe: 290,2 Mio. Euro; Konsens: 268,9 Mio. Euro). Nach Aussagen des Vorstands im Conference Call sollten die 500 Mio. Euro größtenteils organisch erreicht werden. Hinsichtlich des damit einhergehenden Margenniveaus gehe CLIQ aktuell von einer ähnlichen Höhe wie in 2022 aus (ca. 16% EBITDA-Marge).Die Aktienanalysten von der Montega AG würden ihren konservativen Ansatz beibehalten und ihre Prognosen bis zur Veröffentlichung von weiterem operativen Newsflow (z.B. dem Launch in neuen Regionen, der Ergänzung von Content oder der Vermarktung des deutschen Multi-Content-Portals ab Q2/22) vorerst unverändert lassen.Als besonders erfreulich würden die Aktienanalysten von der Montega AG die nun kommunizierten ergänzenden KPIs erachten, die die Transparenz des Reportings sukzessive aufwerten würden. Da die Aktienanalysten von der Montega AG ihre Modellparameter mit Blick auf die neuen Mittelfristziele vorerst unverändert lassen würden, erhöhe sich ihr Kursziel nur durch das Fortschreiben des DCF-Modells moderat auf 66,00 Euro (zuvor: 64,00 Euro).