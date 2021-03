Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (17.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.CLIQ Digital biete als sogenanntes Digital-Lifestyle-Unternehmen Verbrauchern Streaming-Unterhaltungsdienste mit uneingeschränktem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Sport und Filmen aus einer Hand. Das Angebot wachse: Ab sofort seien auch Spiele im Angebot. Nach einem starken Jahr 2020 wolle der Vorstand den rasanten Wachstumskurs auch im laufenden Jahr fortsetzen.Der globale Spielemarkt sei im Jahr 2020 auf 136 Milliarden Dollar geschätzt worden und werde bis Ende 2025 voraussichtlich einen Wert zwischen 221 und 257 Milliarden Dollar erreichen. CLIQ Digital steige durch eine Partnerschaft mit Utomik in die attraktive und schnell wachsende Games-Welt ein. Durch die Partnerschaft mit dem Spiele-Abonnement-Service, der derzeit mehr als 1.200 hochwertige, handverlesene Games von unzähligen Publishern anbiete, ermögliche CLIQ seinen Mitgliedern nun Zugang zu endlosem Spielevergnügen. Darüber hinaus seien großartige Desktop-Spiele und echte Klassiker für die ganze Familie über alle Genres und Altersgruppen hinweg enthalten."CLIQ Digital wird weiterhin nach operativer Exzellenz streben und sich auf die Verbesserung und Erweiterung seiner Streaming-Entertainment-Dienste konzentrieren", so Vorstand Ben Bos. "Wir sind auf einem guten Weg, weitere Marktanteile zu gewinnen und unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben."Der Ausblick auf 2021 mache Lust auf mehr: Auf Basis der erfolgreichen Geschäftsstrategie erwarte das Unternehmen, den Bruttoumsatz im laufenden Jahr auf mindestens 140 Millionen Euro (Vorjahr: 107 Millionen Euro) zu steigern und dabei ein EBITDA von rund 22 Millionen Euro (15,9 Millionen Euro) zu erwirtschaften, was einer Marge von rund 16 Prozent (14,8 Prozent) entspreche. Damit wolle CLIQ sogar noch schneller wachsen und mehr verdienen als bisher von Analysten erwartet. Stark!Das Fazit habe Bestand: Im Windschatten von Netflix, Disney, Spotify und Co dürfte CLIQ Digital auf dem dynamischen Wachstumskurs bleiben. Risikobewusste Anleger können ihr Depot daher weiter mit der auch nach der jüngsten Aufwärtsbewegung günstig bewerteten Aktie ins rechte Bild rücken, so Michael Schröder. Das nächste Kursziel laute 30 Euro. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot ebenfalls auf steigende Kurse. (Analyse vom 17.03.2021)Mit Material von dpa-AFX