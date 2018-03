Börsenplätze VTG-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VTG-Aktie:

42,25 EUR -0,35% (21.03.2018, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs VTG-Aktie:

42,15 EUR -0,18% (21.03.2018, 14:31)



ISIN VTG-Aktie:

DE000VTG9999



WKN VTG-Aktie:

VTG999



Ticker-Symbol VTG-Aktie:

VT9



Kurzprofil VTG AG:



Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark der VTG AG umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet die VTG AG umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainertransporte an.



Durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik bietet die VTG AG eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist VTG in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. (21.03.2018/ac/a/nw)







Bonn (www.aktiencheck.de) - CIT Rail Holdings (Europe) und VTG Rail Assets dürfen unter aufschiebender Bedingung fusionieren - AktiennewsDas Bundeskartellamt hat heute den Erwerb der CIT Rail Holdings (Europe) S.A.S. durch die VTG Rail Assets GmbH unter einer aufschiebenden Bedingung freigegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Unternehmen dürfen ihre Fusion erst dann vollziehen, wenn sie zuvor einen wesentlichen Teil des Zielunternehmens an ein unabhängiges drittes Unternehmen abgeben.Die an der Fusion beteiligten Unternehmen VTG und CIT sind europaweit im Bereich der Vermietung von Eisenbahngüterwagen tätig. Das Zielunternehmen CIT ist unter der Marke "Nacco" bekannt. Mieter dieser Eisenbahngüterwagen sind große Industriekunden, Logistikdienstleister, aber auch Eisenbahnunternehmen wie die Deutsche Bahn. Das Vermietgeschäft ist kartellrechtlich getrennt von den eigentlichen Transportleistungen zu betrachten, die die Mieter der Waggons letztendlich durchführen.Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: ""Wir konnten der Fusion nur unter der Bedingung zustimmen, dass zuvor ein wesentlicher Teil des Geschäfts an ein unabhängiges drittes Unternehmen abgegeben wird. VTG ist bereits heute der größte Anbieter auf den betroffenen Märkten in Europa. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass Nacco, als einer der wenigen verbliebenen mittelgroßen Waggonvermieter mit breitem Sortiment, ein enger Wettbewerber von VTG ist. Nachdem VTG bereits in den vergangenen Jahren mehrere Wettbewerber übernommen hat, war zu erwarten, dass die vollständige Übernahme von Nacco im Ergebnis eine marktbeherrschende Stellung von VTG begründet hätte.""2015 hatte das Bundeskartellamt den Erwerb der Ahaus-Alstätter Eisenbahn Holding AG durch VTG in einem Vorprüfverfahren freigegeben.