Tradegate-Aktienkurs CIENA-Aktie:

37,25 Euro +3,16% (29.08.2019, 17:28)



NYSE-Aktienkurs CIENA-Aktie:

USD 41,05 +2,62% (29.08.2019, 17:40)



ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSEt:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).

(29.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Ryan Koontz von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ryan Koontz, Analyst von Rosenblatt Securities, die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Symbol: CIEN) nunmehr zum Kauf.Die Ergebnisse von CIENA Corp. zum dritten Geschäftsquartal dürften zumindest im Rahmen der Erwartungen ausfallen. Ein abnehmendes Hyperscale-Umsatzwachstum sollte durch stetige Zuwächse bei Carriern in den USA und Europa ausgeglichen werden.Das Unternehmen habe kein Exposure bezüglich Verkäufen in China und sei auf der Ebene der Zulieferer nur minimal betroffen. Außerdem weist Analyst Ryan Koontz auf die Kursverluste der CIENA-Aktie im letzten Monat hin.Die Aktienanalysten von Rosenblatt Securities stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 45,00 auf 47,00 USD.Börsenplätze CIENA-Aktie:Berlin-Aktienkurs CIENA-Aktie:36,94 Euro +2,71% (29.08.2019, 17:02)