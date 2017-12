NYSE-Euronext-Aktienkurs CIENA-Aktie:

Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA). (04.12.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst George Notter von Jefferies & Co:Aktienanalyst George Notter vom Investmenthaus Jefferies & Co spricht im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) aus.Die Analysten von Jefferies & Co halten das Chance/Risiko-Profil der Aktien von CIENA Corp. in Richtung 2018 für positiv. Die Bewertung liege deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.Analyst George Notter erwähnt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wodurch CIENA die Aussagen zum Umsatzwachstum in 2018 übertreffen könne.Börsenplätze CIENA-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs CIENA-Aktie:18,58 Euro +2,31% (04.12.2017, 08:08)