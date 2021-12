Tradegate-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

26,70 EUR +2,69% (15.12.2021, 14:02)



XETRA-Aktienkurs CHERRY-Aktie:

26,50 EUR +1,53% (15.12.2021, 13:11)



ISIN CHERRY-Aktie:

DE000A3CRRN9



WKN CHERRY-Aktie:

A3CRRN



Ticker-Symbol CHERRY -Aktie:

C3RY



Kurzprofil CHERRY AG:



Die CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) mit Hauptsitz in Auerbach/Oberpfalz ist ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf Office, Gaming, Industry, Security, eHealth-Lösungen sowie Switches für mechanische Tastaturen. In Produktionsstätten und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China (Mainland, Hongkong, Taiwan) und USA beschäftigt CHERRY ca. 400 Mitarbeiter. Seit der Gründung 1953 steht CHERRY für deutsche Qualitätsprodukte, die in Deutschland entworfen und speziell für Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden. (15.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Computer-Eingabegeräten CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) unter die Lupe.CHERRY hätten bisher nur die wenigsten Anleger auf der Watchlist gehabt. Das oberpfälzische Unternehmen sei v.a. für seine Mäuse und Tastaturen bekannt. Der Börsenneuling wachse stark und die Geschäftsaussichten seien sehr gut. Die bisherige Kursentwicklung der CHERRY-Aktie lasse zwar bisher zu wünschen übrig. Das Papier sei nun aber auf einem interessanten Niveau angekommen. Anleger könnten einen Fuß in die Tür stellen. Die CHERRY-Aktie könnte in den kommenden Wochen und Monaten ihr Schattendasein beenden und ins Rampenlicht rücken, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von GFT Technologies, Nynomic und CHERRY befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CHERRY-Aktie