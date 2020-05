(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (15.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).CEWE habe sich im ersten Quartal 2020 besser als von dem Analysten erwartet gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie gestemmt. Ein gutes Geschäft im Fotofinishing habe dabei die teils erheblichen Rückgänge des Geschäftes im Kommerziellen Online Druck und im Einzelhandels-Segment abfedern können.Im typischerweise eher ruhigen ersten Quartal habe CEWE den Konzernumsatz um 4,1% ggü. Vorjahr auf 144,8 Mio. Euro steigern können; organisch habe sich nach eigenen Berechnungen ein leichter Rückgang von 1,0% ergeben. Daneben habe die WhiteWall-Akquisition zur Erhöhung beigetragen. Die EBIT-Marge habe sich von zuvor 1,7% auf jetzt 1,2% reduziert. Das zweite Quartal 2020e werde nach Einschätzung des Analysten schwieriger werden.CEWE habe sich über die Jahre ein erfolgreiches, wertsteigerndes Geschäftsmodell geschaffen, mit dem es nach Einschätzung des Analysten gelingen werde, die "Coronavirus-Krise" zu überstehen. Das innovationsgetriebene Fotofinishing-Geschäft habe sein Fundament in einer guten Marktposition in Europa und profitiere absatzseitig gerade derzeit vom Omnichannel-Ansatz. Damit sorge es momentan auch für einen Risikoausgleich gegenüber den beiden anderen, vorübergehend schwächelnden Segmenten.Mit einer überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote von 49% sowie einer niedrigen Finanzverschuldung (FMR: Nettofinanzschulden/EBITDA 20e bei 0,6x) sei CEWE gut aufgestellt. Die Gruppe könne derzeit über rund 200 Mio. Euro freie Finanzmittel verfügen. Zudem könnte die Dividende für 2019 gekürzt werden oder ganz ausfallen, wovon der Analyst derzeit nicht ausgehe. Unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie gemäß seinem Szenario habe er seine Prognosen sowie das Kursziel für CEWE moderat nach unten angepasst, auf gerundet 94,50 Euro (vorher: 96,00 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person