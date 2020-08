Börsenplätze CEWE-Aktie:



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (19.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1/Q2/20-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).Auch im zweiten Quartal habe CEWE die "Corona"-Krise vergleichsweise gut gemeistert. Die drei Segmente hätten auch im ersten Halbjahr sehr unterschiedliche Entwicklungen gezeigt. Dank des besser als von Becker erwarteten EBIT-Anstiegs bei Fotofinishing (FF) auf 8,4 Mio. Euro, getragen von Volumensteigerungen, Kostensenkungen und durch die Einbeziehung von WhiteWall, (FF: Q1: 3,3; Q2: 5,1 Mio. Euro) hätten die hohen Verluste beim Kommerziellen Online Druck (KOD) und im Einzelhandel (EH) mehr als ausgleichen werden können. Der ROCE liege mit 15,5% weiterhin deutlich über den von Becker ermittelten Kaptalkosten von 7,7%.Wegen der nach wie vor vorhandenen Unsicherheiten sei die Prognose für 2020e weiterhin ausgesetzt. Die vorübergehende Senkung der Umsatzsteuer in Deutschland werde nach Erachten des Analysten nur von geringer Bedeutung für das Geschäft sein. Wie üblich werde das Weihnachtsgeschäft im Segment FF von entscheidender Bedeutung für die Jahres-Performance sein. Becker erwarte ein gutes Q4/20e.Das innovationsgetriebene Fotofinishing-Geschäft habe mit seiner guten Marktposition in Europa ein gutes Fundament und profitiere absatzseitig gerade derzeit vom Omnichannel-Ansatz. Konzernweit seien Kostensenkungen eingeleitet worden, im Einzelhandel würden 30 Ladengeschäfte geschlossen und im Segment KOD werde "Cewe-print" als Marke nicht weiter eingesetzt und das Marketing-Budget konzentriert. Die Finanzsituation schätze Becker weiterhin als solide ein.Nach einem von ihm unterschätzten Q2/20 habe Becker seine Prognosen erhöht. Das KGV 21e (Basis aktueller Kurs) liege mit derzeit 16,7x am oberen Rand eines fünfjährigen Korridors. Sein Kursziel steige um 10% auf 104 Euro (vorher: 94,50 Euro).Auf der Basis des aktuellen Kursniveaus bestätigt Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, seine "halten"-Empfehlung. Risiken für den Gesamtmarkt und die CEWE-Aktie sehe der Analyst insbesondere in wieder notwendigen Einschränkungen im Zusammenhang mit der "Coronavirus"-Pandemie. (Analyse vom 19.08.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.