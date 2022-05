XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2,3 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (13.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin mit "kaufen" ein.CEWE habe am Mittwoch solide Q1-Zahlen präsentiert und die Jahresziele bestätigt.Im Jahresauftaktquartal seien die Erlöse um 4,8% yoy auf 138,9 Mio. Euro zurückgegangen (MONe: 140,0 Mio. Euro). Mit Blick auf die Geschäftsbereiche werde deutlich, dass ausschließlich Fotofinishing (-9,9% yoy auf 112,6 Mio. Euro) für den Umsatzrückgang verantwortlich gewesen sei. Grund hierfür sei der "Stay-at-home"-Effekt des Vorjahres, der die Nachfrage nach Fotoprodukten beflügelt habe (Absatz Fotobuch Q1/22: -14,2% yoy). Der genau umgekehrte Effekt werde im Bereich kommerzieller Online-Druck (KOD) sichtbar, da dieser von den nun wieder geringeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens bzw. wieder stattfindenden Messen und Veranstaltungen profitiere (Umsatz KOD Q2/22: +38,8% yoy auf 17,8 Mio. Euro). Auch das dritte Segment Einzelhandel habe von den Lockerungen profitiert und sei mit 4,0% yoy auf 6,5 Mio. Euro gewachsen.Auf EBIT-Ebene werde der "Stay-at-home"-Effekt des Vorjahres noch deutlicher. So sei im laufenden Jahr das EBIT mit 2,1 Mio. Euro signifikant niedriger ausgefallen als im außergewöhnlich guten Vorjahr (Q1/21: 8,6 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies erneut auf den Bereich Fotofinishing, der im Vorjahr durch die starke Auslastung in der Produktion eine massive Ergebnissteigerung erzielt habe (EBIT Q1/22: 2,5 Mio. Euro vs. 9,8 Mio. Euro im Vj.). Einhergehend mit der Erlössteigerung im KOD und Einzelhandel habe sich dort in Q1/22 auch das EBIT (KOD: +60,3% yoy auf -0,3 Mio. Euro; Einzelhandel: +36,4% yoy auf -0,3 Mio. Euro) verbessert. Auf Nettoebene habe CEWE trotz der Ergebnisverschlechterung noch einen Jahresüberschuss i.H.v. 1,2 Mio. Euro (Vj.: 5,7 Mio. Euro) erzielt. Die Dividende solle auf 2,35 Euro zum 13.-mal in Folge steigen, was auf Basis des aktuellen Kursniveaus einer soliden Dividendenrendite i.H.v. 2,9% entspreche.Aufgrund der deutlich geringeren Corona-bedingten Auflagen im nationalen wie internationalen Reiseverkehr sei eine deutliche Belebung der Reiseaktivitäten zu erkennen. So habe jüngst z.B. TUI für diesen Sommer bereits Umsätze in Aussicht gestellt, die nahezu auf dem Stand der Pre-Corona-Zahlen liegen würden. Aktuell solle das Buchungsvolumen bereits 85% des 2019er-Niveau betragen. Vor diesem Hintergrund halte der Analyst es für wahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten wieder mehr Fotos von Reisen und Feiern gemacht und dadurch im wichtigen Jahresschlussquartal vermehrt CEWE-Fotoprodukte nachgefragt würden. Seine Prognosen, die in der Mitte der vom Vorstand bestätigten Guidance liegen würden, lasse der Analyst daher unverändert (Guidance: Umsatz zw. 680 und 740 Mio. Euro; EBIT zw. 65 und 80 Mio. Euro).