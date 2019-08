(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze CEWE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

81,00 EUR (14.08.2019)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

80,40 EUR (14.08.2019)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (15.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC).CEWE habe die Q2/H1 Zahlen veröffentlicht, die insgesamt im Bereich der Erwartungen gelegen hätten. Während der Konzern-Umsatz in H1 von 252,7 Mio. Euro auf 272,0 Mio. Euro angestiegen sei, sei der Q2 Umsatz in 2019 bei 132,8 Mio. Euro (Q2 18: 122,9 Mio. Euro) gewesen. Das EBIT habe im Berichtszeitraum von -3,0 Mio. Euro auf -0,9 Mio. Euro in H1 verbessert werden können (Q2 19: +0,4 Mio. Euro auf -3,2 Mio. Euro).Allen voran das CEWE FOTOBUCH habe auch in Q2 weiter zulegen können und sei 1,23 Mio. mal verkauft worden, während man in Q2 18 nur 1,12 Mio. Bücher verkauft habe. Auf H1 gerechnet, habe CEWE 2,57 Mio. Fotobücher verkauft, nach 2,37 Mio. in H1 18. Dies habe sich somit auch in den Zahlen für das Fotofinishing Segment gezeigt, welches Umsätze um knapp 20 Mio. Euro auf 200,8 Mio. Euro in H1 habe verbessern können. Auch das EBIT sei angestiegen und habe in H1 sogar im positiven Bereich bei +1,8 Mio. Euro nach -0,4 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Die Umsätze im Retail-Segment (H1 19: 21,0 Mio. Euro; H1 18: 23,3 Mio. Euro) seien wie erwartet weiter zurückgegangen, was an dem geplanten Wechsel zu höhermargigen Produkten liege.Einzig das Online-Druck Segment habe unter den Erwartungen gelegen, da man den Umsatz nur minimal habe steigern können und auch das EBIT nur minimal über dem Vorjahr liege. Während man Umsätze von 50,2 Mio. Euro in H1 vermeldet habe (+2,2% YoY), habe das EBIT bei -1,4 Mio. Euro (H1 18: -1,8 Mio. Euro) gelegen. Das Unternehmen habe weiterhin in diesem Bereich mit Preisdruck zu kämpfen, was das Wachstum einschränke.Guidance für 2019 sei vom Vorstand bestätigt worden und man erwarte weiterhin 1) Konzernumsätze in einer Bandbreite von 675 bis 710 Mio. EUR; 2) EBIT in der Range 51 bis 58 Mio. EUR. Der Analyst prognostiziere Konzernumsätze in Höhe von 689,8 Mio. EUR bei einem EBIT von 56,3 Mio. EUR.