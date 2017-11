XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (17.11.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktie zu günstig bewertet - Wachstumsstory - AktienanalyseAndreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) dabei zu bleiben.Bei der CEWE-Aktie habe es zuletzt deutliche Rücksetzer gegeben. Für den Aktienprofi sei das aber nicht zu ungewöhnlich, weil man früher eine starke Aufwärtsbewegung bei der CEWE-Aktie gesehen habe. Er halte die aktuelle Entwicklung für nicht dramatisch, denn die Zahlen für das 3. Quartal seien wirklich gut gewesen. Jetzt laufe das 4. Quartal, das am stärksten sei. In diesem Zeitraum würden nämlich die Fotobücher und die ganzen individuellen Geschenke, in die Fotos eingearbeitet werden könnten, zu Weihnachten verschenkt.Der Börsenexperte finde die CEWE-Aktie nach wie vor zu günstig bewertet. CEWE sei eine Wachstumsstory mit einem innovativen Management.Börsenplätze CEWE-Aktie: