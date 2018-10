Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Zürich (www.aktiencheck.de) - CEVA Logistics-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die CEVA Logistics-Aktie (ISIN: CH0413237394, WKN: A2JHXF, Ticker-Symbol: 9CV, SIX Swiss Ex: CEVA) weiterhin mit "buy" ein.Unaufgefordertes Übernahmeangebot für CEVA: CEVA habe bekannt gegeben, dass es ein unverbindliches, unaufgefordertes Übernahmeangebot über einen Kaufpreis von CHF 27,75 je Aktie in bar erhalten habe.VR lehne Angebot ab: Der Verwaltungsrat von CEVA Logistics habe das Angebot mit Unterstützung seiner Rechts- und Finanzberater sorgfältig geprüft und einstimmig befunden, dass es nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sei.Änderung der Stillhaltevereinbarung mit CMA CGM: Die Pflicht von CMA CGM, ihre Beteiligung bis zum 5. November 2018 nicht über die derzeitigen 24,99% des Aktienkapitals hinaus zu erhöhen, sei geändert worden, sodass es CMA-CGM gestattet sei, seine Beteiligung mit sofortiger Wirkung auf bis zu ein Drittel der Stimmrechte von CEVA Logistics zu erhöhen. CMA CGM habe sich unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, ohne Empfehlung des Verwaltungsrats in den nächsten sechs Monaten kein Angebot abzugeben oder anzuregen (außer einem Angebot, das über einem anderen Angebot liege).Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, erwartet heute eine starke positive Kursreaktion und bestätigt sein "buy"-Rating für die CEVA Logistics-Aktie. (Analyse vom 11.10.2018)