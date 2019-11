Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,10 EUR -1,13% (07.11.2019, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,35 EUR +0,38% (07.11.2019, 11:31)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (07.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Auch das dritte Quartal 2019 reihe sich in die bisherige Geschäftsentwicklung der CENIT AG ein, die von einem leichten Umsatzwachstum geprägt gewesen sei. Insgesamt seien in den ersten neun Monaten 2019 die Umsatzerlöse um 2,3% auf 126,16 Mio. EUR (VJ: 123,31 Mio. EUR) leicht geklettert, wobei es hervorzuheben sei, dass bei den besonders margenstarken Umsätzen mit Eigensoftware die Rückkehr zum Wachstumskurs gelungen sei. Die Umsatzdelle des vergangenen Geschäftsjahres sei mit Eigensoftwareumsätzen in Höhe von 11,31 Mio. EUR (VJ: 10,46 Mio. EUR) damit wieder vollständig geschlossen worden. Gemäß Unternehmensangaben seien hier die ersten Erfolge aus einer bereits umgesetzten Ausweitung des Vertriebes ersichtlich sowie andererseits positive Effekte aus den mittlerweile aufgeholten Entwicklungsverzögerungen zu sehen.Etwas weniger dynamisch, jedoch von einem deutlich höheren Niveau kommend, hätten sich die Fremdsoftwareumsätzen gegenüber dem Vorjahr um 3,5% auf 78,23 Mio. EUR erhöht (VJ: 75,62 Mio. EUR). Insgesamt weise die CENIT AG, nach dem in 2017 erfolgten KEONYS-Erwerb, dem größten Reseller von Dassault-Software, einen nachhaltigen Anstieg der Fremdsoftware-Umsätze auf.Der erfolgte Ausbau der Vertriebsmannschaft werde typischerweise von einer Anlaufphase mit geringeren Deckungsbeiträgen begleitet, was mit entsprechenden Ergebnisbelastungen einhergehe. Dies sei bei der CENIT AG in den ersten neun Monaten 2019 der Fall gewesen, wo das EBIT, trotz leichter Umsatzsteigerung, mit 4,55 Mio. EUR (VJ: 4,73 Mio. EUR) etwas unterhalb des Vorjahreswertes gelegen habe. Auf Quartalsebene heruntergebrochen werde jedoch ein positiver Trend ersichtlich. Nicht nur habe das eben abgelaufene dritte Quartal 2019 mit 2,49 Mio. EUR den größten EBIT-Beitrag geleistet, der Vorjahreswert sei zudem um 15,6% deutlich übertroffen worden.Das CENIT-Management habe allerdings die bisherige EBIT-Prognose nach unten reduziert. Während bislang ein EBIT in Höhe von etwa 10 Mio. EUR in Aussicht gestellt gewesen sei, werde nunmehr mit einem EBIT in Höhe von 8 bis 10 Mio. EUR gerechnet. Belastungen aus dem Ausbau der Vertriebsmannschaft sowie die nach wie vor etwas unter den Erwartungen liegenden Umsätze mit Eigensoftware hätten das ursprüngliche Ziel als zu optimistisch erscheinen lassen. Auch die Analysten hätten ihre EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 reduziert. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie sich sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT an die Mehrjahresplanung "CENIT 2025" orientieren. Bis zum Jahr 2025 sollten Umsatzerlöse in Höhe von 300 Mio. EUR, Eigensoftwareumsätze in Höhe von über 10% der Gesamtumsätze sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 8 bis 10% erreicht werden.Auf Basis der leicht reduzierten Ergebnisprognosen für 2019 und des damit angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 19,85 EUR (bisher: 20,30 EUR) ermittelt.Trotz leichter Kurszielreduktion bietet die CENIT-Aktie, beim aktuellen Aktienkurs in Höhe von 13,40 EUR (XETRA; 06.11 19; 10:49 Uhr), ein hohes Kurspotenzial und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, unverändert das Rating "kaufen". (Analyse vom 07.11.2019)