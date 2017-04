Auf Basis des aktuellen Aktienkurses ergibt sich damit weiterhin das Rating "halten", so Felix Gode und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG. (Analyse vom 05.04.2017)



20,775 EUR +0,61% (06.04.2017, 09:07)



20,699 EUR +0,60% (06.04.2017, 09:12)



DE0005407100



540710



CSH



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter/innen weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (06.04.2017/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Gode und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH).Bedingt durch ein deutliches Wachstum bei den Eigensoftwareprodukten habe die CENIT AG die Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2016 übertreffen können. Während ein Zuwachs beim EBIT im hohen einstelligen Bereich angekündigt worden sei, habe der tatsächliche Zuwachs nunmehr bei 11,8% gelegen. Somit habe sich das EBIT auf 11,85 Mio. EUR, bei einer EBIT-Marge von 9,6% belaufen. Damit habe die CENIT AG bereits im Jahr 2016 sehr nahe an der im Rahmen der Strategie CENIT 2020 formulierten Zielmarke von 10% gelegen.Beim Umsatz sei zwar der angekündigte Zuwachs um 5% mit einem Umsatzwert von 123,77 Mio. EUR nicht erreicht worden, jedoch sei die qualitative Zusammensetzung der Umsatzerlöse viel entscheidender. So seien die Umsätze mit Eigensoftwareprodukten um 10,2% gesteigert worden, was einen maßgeblichen Einfluss auf die gute Ertragssituation gehabt habe. Der Zuwachs im Softwarebereich habe darüber hinaus beide Segmente, PLM und EIM betroffen. Im Segment EIM sei dabei trotz noch rückläufiger Umsatzerlöse eine EBIT-Marge in Höhe von 10,9% erwirtschaftet worden. Im PLM-Segment habe der hohe Margenwert von 9,3% des Vorjahres wiederholt werden können.Die Entwicklungen des Jahres 2016 würden vor allem sehr deutlich zeigen, dass die Entwicklungsanstrengungen der vergangenen Jahre - das eigene Softwareportfolio betreffend - Früchte tragen würden und die Kunden der CENIT AG im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung verstärkt entsprechende Lösungen nachfragen würden. Die Wirkung auf die Ertragssituation sei dabei signifikant und habe stark positive Ergebniseffekte.Für die Jahre 2017 und 2018 würden die Analysten mit leicht um jeweils 2% steigenden Umsatzerlösen, bei einer konstanten EBIT-Marge von 9,5% rechnen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass diese bereits in 2016 mit 9,6% sehr nahe an der Zielmarke von 10% für das Jahr 2020 gelegen habe. Angesichts der guten bilanziellen Situation und der hohen operativen Cashflows würden die Analysten darüber hinaus davon ausgehen, dass auch für die Jahre 2017 und 2018 Dividendenausschüttungen in Höhe von je 1,00 EUR je Aktien erfolgen würden.Im Jahr 2016 hätten sich die Entwicklungsbemühungen der vergangenen Jahre sehr deutlich und positiv gezeigt. Wenngleich für 2017 aufgrund weiterer Aufstockungen der Entwicklungsbudgets zunächst mit einer flachen Ergebnisentwicklung zu rechnen sei, seien die mittelfristigen Skalierungsmöglichkeiten im Softwarebereich hochattraktiv. In ihren Prognosen hätten die Analysten noch nicht die Übernahme der Keonys berücksichtigt, da diese zum Zeitpunkt der Erstellung der Researchstudie noch nicht vollzogen gewesen sei. Sobald die Transaktion erfolgt sei, würden die Analysten ihre Prognosen überarbeiten und die Übernahme berücksichtigen. Bis dahin würden sie ihre positive Einschätzung für die Aktien der CENIT AG bestätigen und das Kursziel mit 22,00 EUR unverändert belassen.