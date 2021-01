Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (28.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Bioprinting-Spezialisten CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) unter die Lupe.CELLINK sei mit Vollgas in das neue Jahr gestartet. Eine hochinteressante Produktneuheit und die Fortsetzung der Kooperation mit dem Pharma-Konzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) würden frische Impulse verleihen. Auch wenn CELLINK zweifelsohne in einem der Zukunftsmärkte schlechthin bereits erfolgreich agiere, sei in der Bewertung inzwischen viel Zukunftsmusik eingepreist.Im Rahmen der neuen, erweiterten Partnerschaft werde CELLINK weiter an der Seite von AstraZeneca agieren, um die Entdeckung neuer Krankheitsziele und Therapeutika zu beschleunigen. Die Schweden würden dabei ihren 3D-Bioprinter und die System-Newsflows zur Verfügung stellen.Zu Wochenbeginn habe CELLINK zudem das Produkt UP.SIGHT gelauncht. Die Neuheit sei zertifiziert, um Labore weltweit dabei zu unterstützen, die größten Hürden bei der Zelllinienentwicklung zu überwinden und die Effizienz von Arbeitsabläufen zu verbessern, heiße es. Dabei handle es sich um eine All-in-One-Lösung, die von der Cytena GmbH entwickelt worden sei. Das Unternehmen habe CELLINK 2019 übernommen.CELLINK sei ein hochspannendes Unternehmen im aufstrebenden Bioprinting-Markt. Dank einer ausgewogenen Buy-and-Build-Strategie hätten sich die Schweden in eine Top-Position in einem Zukunftsmarkt vorgearbeitet. Die Erweiterung der Zusammenarbeit mit AstraZeneca unterstreiche das.Dennoch: Interessierte Anleger sollten nicht mehr einsteigen, im Gegenteil. Anleger sollten weitere Kursgewinne vom Tisch nehmen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)