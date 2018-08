Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,694 EUR -0,09% (28.08.2018, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,696 EUR -0,36% (28.08.2018, 11:02)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (28.08.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 8 auf 7 Euro.CECONOMY habe am 27.08. mitgeteilt, sich in Verhandlungen mit der EP Global Commerce GmbH (EPCG) der tschechischen Investoren Tkáč und Křetínský über einen Verkauf der METRO-Beteiligung (rund 10% der Stammaktien; abzüglich eines Anteils von 1% der einer steuerlichen Sperrfrist unterliegt) zu befinden. Eine Trennung von der METRO-Beteiligung stelle keine Überraschung dar, weil CECONOMY bei der Vorlage der Q3-Zahlen schon angekündigt hat, bis Ende des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (30.09.) eine Entscheidung über die möglichen Optionen, zu denen auch ein Verkauf zähle, treffen zu wollen.Der Analyst halte einen Verkauf der METRO-Beteiligung für sinnvoll, weil es zum einen das Risiko weiterer Wertberichtigungen (schon zwei im laufenden Geschäftsjahr durchgeführt) beseitige. Zum anderen würde der Verkaufserlös (aktueller Wert: ca. 430 Mio. Euro) den finanziellen Spielraum für die weitere Umsetzung der Unternehmensstrategie (letztlich Neuausrichtung des Russland-Geschäfts) deutlich erhöhen. Das Wertpapier habe positiv auf die Verhandlungen mit EPCG (27.08: +4%) reagiert. Der Analyst rechne damit, dass sich CECONOMY zeitnah mit EPCG über einen Verkauf der METRO-Beteiligung einigen könne.Angesichts dessen sowie mit Blick auf die operativen Fortschritte in wichtigen Ländern, die dynamische Entwicklung im Online-Geschäft sowie den für Anfang September in Aussicht gestellten Start der "European Retail Alliance" bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem Kursziel von 7,00 Euro sein "halten"-Votum für die CECONOMY-Stammaktie. Als Risiko sehe er vor allem die weitere konjunkturelle Entwicklung im wichtigsten Wachstumsmarkt, der Türkei. (Analyse vom 28.08.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: