Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (15.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung (13.10.) sei beschlossen worden, den CECONOMY-Vorstand umzubauen und die Position des Vorstandsvorsitzenden und des Finanzvorstands neu zu besetzen. Der Vorstandsvorsitzende Pieter Haas werde das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Finanzvorstand Mark Frese werde noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers zusammen mit dem Vorstandsmitglied Dieter Haag Molkenteller die Aufgaben von Pieter Haas interimistisch übernehmen und dann aus dem Unternehmen ausscheiden. Bei der wichtigsten Tochter Media-Saturn-Holding GmbH (MSH) solle COO Ferran Reverter Planet Pieter Haas als CEO ersetzen.Die Umbesetzung des Vorstands sei eine Reaktion auf das verloren gegangene Vertrauen des Kapitalmarkts in das Management von CECONOMY und stelle vor allem nach den beiden jüngsten Gewinnwarnungen innerhalb von "nur" drei Wochen keine Überraschung dar. Letztlich habe ferner der strategische Investor freenet (Aktienanteil: 9,15%) den Druck auf das Management erhöht und personelle Änderungen bei CECONOMY gefordert.Der Analyst halte die Umbesetzung des Vorstands für notwendig und sinnvoll. Der Titel habe positiv auf die Spekulationen über die Umbesetzung des Vorstands (seit 10.10.: +6%) reagiert. Er halte diese Kursreaktion jedoch für nicht nachhaltig. So müssten zunächst erst einmal geeignete Kandidaten für die beiden vakanten Vorstandsposten gefunden werden, die dann das Vertrauen des Kapitalmarkts zurückgewinnen müssten. Außerdem würden Herausforderungen wie das schwierige Marktumfeld für CECONOMY und das Risiko Türkei als größter Wachstumsmarkt bestehen bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: