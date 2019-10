Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (25.10.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).CECONOMY habe Eckdaten (Umsatz) für das vierte Quartal 2018/19 (30.09.) veröffentlicht. Demnach sei der Umsatz in Q4 um 0,9% (Q3 2018/19: -0,5%; Q2 2018/19: -2,0%) y/y auf 5,00 (Vj.: 4,95; Analysten-Prognose: 5,06; Marktkonsens: 5,05) Mrd. Euro gestiegen. Währungs- und portfoliobereinigt habe der Umsatz um 0,8% (Q3 2018/19: +0,2%; Q2 2018/19: -1,1%) y/y zugelegt. Wachstumsimpulse seien dabei v.a. von der Region DACH mit einem Umsatzzuwachs von 1,7% auf 2,89 (Vj.: 2,84) Mrd. Euro gekommen (währungs- und portfoliobereinigt: +1,5% y/y). Im Geschäftsjahr 2018/19 sei der Konzernumsatz leicht um 0,2% auf 21,46 (Vj.: 21,42) Mrd. Euro gestiegen und habe damit die Unternehmenszielsetzung (leichter Anstieg) erreicht.Die Q4-Umsatzzahlen würden zwar eine moderate Trendverbesserung zeigen. Allerdings bleibe abzuwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung angesichts erhöhter konjunktureller Belastungen und der schwierigen Wettbewerbssituation in wichtigen Märkten sei. Die Ergebnis-Guidance für 2018/19 (währungs- und portfoliobereinigt) sei leicht erhöht worden (Ergebnisse (bereinigtes EBITDA (Vj.: 630 Mio. Euro)/bereinigtes EBIT (Vj.: 399 Mio. Euro)) auf dem Vorjahresniveau (zuvor: leichter Rückgang)). Der Analyst halte den Ergebnisausblick für erreichbar. Seine EPS-Prognose für 2018/19 (0,33 (alt: 0,32) Euro) hebe er leicht an.Unter Berücksichtigung der Faktoren (solide Entwicklung des Segments DACH; zu erwartende Profitabilitätsfortschritte; Abbau von Doppelstrukturen bei CECONOMY und MediaMarktSaturn; Überprüfung von operativen Einheiten (z.B. Einstellung des Streaming-Dienstes Juke); schwieriges Wettbewerbsumfeld in Polen und den Niederlanden) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 5,00 (alt: 5,40) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die CECONOMY-Stammaktie. (Analyse vom 25.10.2019)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: