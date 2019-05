Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,842 EUR -3,60% (03.05.2019, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,848 EUR -4,60% (03.05.2019, 14:12)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (03.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF), erhöht aber das Kursziel von 3,50 Euro auf 5,30 Euro.Das Unternehmen habe ein Effizienzprogramm aufgelegt (jährliche Einsparungen bei Sach- und Personalkosten von 110 bis 130 Mio. Euro geplant; sollten ab 2020/21 voll wirksam werden). Die Umsetzung des Programms führe in 2018/19 voraussichtlich zu Kosten von rund 150 bis 170 Mio. Euro (zusätzliche buchhalterische Effekte von rund -20 Mio. Euro). CECONOMY rechne damit, dass sich die Aufwendungen für das Programm in weniger als eineinhalb Jahren vollständig amortisiert hätten. Die erste Säule des Effizienzprogramms sehe die Bündelung aller Projekte zur Reorganisation der Zentral- und Verwaltungseinheiten der Holdinggesellschaften von CECONOMY, MediaMarktSaturn und der deutschen Landesorganisation vor. Außerdem werde der Vorstand von CECONOMY von drei auf zwei Mitglieder verkleinert. Darüber hinaus würden verschiedene Optionen für operative Einheiten geprüft.Lusebrink erachte das Effizienzprogramm mit Blick auf die schwache operative Entwicklung von CECONOMY in 2017/18, die teilweise vorhandenen Doppelstrukturen bei CECONOMY und MediaMarktSaturn sowie das Beteiligungsportfolios als strategisch sinnvoll. Seine EPS-Erwartungen (2018/19e: 0,13 (alt: 0,44) Euro; 2019/20e: 0,57 (alt: 0,46) Euro) passe der Analyst an. Er sehe die CECONOMY-Stammaktie aufgrund der bestehenden Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren (neues Management müss erst wieder Vertrauen schaffen; fehlende Details zum Effizienzprogramm (u.a.: Stellenabbau); Risiko Türkei als größter Wachstumsmarkt des Unternehmens) weiterhin skeptisch.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die CECONOMY-Stammaktie. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: