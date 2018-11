Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,997 EUR -0,08% (22.11.2018, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,992 EUR -1,43% (22.11.2018, 09:41)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (22.11.2018/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CECONOMY AG aufgebaut:Die Leerverkäufer von Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd starten eine Short-Attacke auf die Aktien von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die Finanzprofis der von Larry Lunn im Jahr 1982 gegründeten Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, haben am 20.11.2018 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der CECONOMY-Aktien eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CECONOMY-Aktien:0,54% TT International (12.11.2018)0,53% Altair Investment Management Limited0,50% Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd (20.11.2018)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von CECONOMY: mindestens 2,39%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: