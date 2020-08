Börsenplätze CECONOMY-Aktie:



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (13.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Der Elektronikhändler CECONOMY sei - mit den bekannten Ketten "Media Markt" und "Saturn" - trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder auf Kurs. Entscheidend für diesen Aufschwung seien die Umsätze des Online-Geschäfts gewesen. Bereits gestern Abend habe das Unternehmen einen Restrukturierungsplan verkündet. Die CECONOMY-Aktie kriege nach einem schwachen Start zum Handelsauftakt offenbar noch die Kurve."Nach dem Ende der Marktschließungen haben wir im Mai schnell wieder Fuß gefasst", habe CECONOMY-Chef Bernhard Düttmann am Donnerstag bei der Präsentation der Quartalszahlen in Düsseldorf gesagt. Wesentlichen Anteil an der schnellen Erholung der Umsätze habe der Erfolg des Online-Geschäfts, das im dritten Geschäftsquartal von April bis Juni bereits mehr als ein Drittel zum Gesamtumsatz beigetragen habe. Für das Gesamtjahr rechne der Elektronikhändler trotz der Ladenschließungen im April nun nur noch mit einem leichten Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes.Auch im Juli habe sich der positive Trend fortgesetzt. Dabei habe der Konzern nach eigenen Angaben sowohl von der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland profitiert, als auch von der anhaltend starken Nachfrage nach Home-Office-, Home-Schooling- und Home-Entertainment-Produkten.Trotz der raschen Erholung habe CECONOMY für das dritte Quartal einen Verlust von 104 Millionen Euro ausweisen müssen. Das Minus sei damit mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie im Vorjahr. Bereits am Mittwoch habe der CECONOMY-Aufsichtsrat deshalb einem Plan zur Neuausrichtung des Elektronikhändlers zugestimmt, mit dem die Strukturen des Konzerns vereinfacht und bis zu 3.500 Stellen abgebaut werden sollten. Außerdem wolle der Elektronikhändler in einem ersten Schritt zunächst 14 defizitäre Märkte schließen, darunter die drei Geschäfte in Deutschland. Um welche drei es sich handle, habe Düttman hingegen nicht gesagt.Rein Charttechnisch ergibt sich ein Kaufsignal, wenn die Aktie die 200-Tage –Linie, die aktuell bei 3,67 Euro verläuft, auf Schlusskurs-Basis durchstößt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link