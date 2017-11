Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

11,521 EUR -0,29% (09.11.2017, 09:25)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (09.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) charttechnisch unter die Lupe.Die Börsenrally der letzten Jahre sei an der CECONOMY-Aktie spurlos vorübergegangen. Dennoch sollten Anleger den Titel derzeit genau beobachten. Die in den letzten Jahren sukzessive abnehmenden Schwankungsbreiten würden aktuell zu sehr dicht beieinanderliegenden Bollinger Bändern führen. In der Vergangenheit sei diese Bewegungsarmut oftmals der ideale Nährboden für einen sog. "Volaimpuls" gewesen. Mit dem Sprung über das Hoch vom April 2015 bei 10,96 EUR liege derzeit eine charttechnische Steilvorlage vor, damit sich dieser Impuls auf der Oberseite entlade. Für ein zusätzliches Ausrufezeichen würde in diesem Kontext ein Anstieg über die Hochs vom Dezember 2011 bzw. November 2013 bei 11,75/11,99 EUR sorgen, denn dann wäre eine mehrjährige Bodenbildung endgültig Realität.Zusätzlicher Rückenwind komme dabei von Seiten diverser quantitativer Indikatoren (MACD, RSI), die jeweils freundlich zu interpretieren seien. Um die beschriebene Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die CECONOMY-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die alten Verlaufshochs bei gut 10 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.11.2017)Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:11,515 EUR -0,22% (09.11.2017, 09:14)