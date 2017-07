Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (17.07.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analystin Fabienne Caron von Kepler Cheuvreux:Fabienne Caron, Analystin von Kepler Cheuvreux, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Potenzial zur Verbesserung der Profitabilität hänge von der Fähigkeit des Managements ab, das Deutschlandgeschäft zu zentralisieren, so die Analystin in einer heute veröffentlichten veröffentlichten Studie. Die Abspaltung von METRO sollte dem Management des Elektronikhändlers helfen, Veränderungen vorantreiben.Fabienne Caron, Analystin von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 17.07.2017)Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:10,22 EUR +3,39% (17.07.2017, 12:07)