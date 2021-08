Kursziel

CECONOMY-Aktie

(EUR) Rating

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,10 Halten Independent Research Lars Lusebrink 20.07.2021 5,40 Buy Baader Bank Volker Bosse 19.07.2021 6,40 Buy Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 09.07.2021 5,00 Hold Warburg Research Thilo Kleibauer 21.06.2021 4,20 Underweight Barclays Capital Nicolas Champ 12.05.2021



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,13 EUR -0,39% (11.08.2021, 09:45)



XETRA-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,124 EUR -0,91% (11.08.2021, 09:35)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



NASDAQ OTC-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (11.08.2021/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 6,40 oder 4,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG wird am 12. August die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorlegen. Am 19. Juli hat das Unternehmen die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Juli habe der lange Lockdown insbesondere im deutschen Heimatmarkt beim Elektronikhändler CECONOMY auch im dritten Geschäftsquartal Spuren hinterlassen.Während der Umsatz dank einer besseren Geschäftsentwicklung vor allem in Spanien, Italien und in der Türkei zugelegt habe, sei das Unternehmen operativ aufgrund des Wegfalls der Kurzarbeit noch deutlicher in die Verlustzone gerutscht. Der Umsatz habe im dritten Quartal (per Ende Juni) im Jahresvergleich um 7,3 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zugelegt. Bereinigt um Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen habe das Plus bei 8,0 Prozent gelegen. Der Online-Umsatz sei um 3,3 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen und habe rund ein Drittel des Konzernumsatzes ausgemacht. Operativ sei CECONOMY mit seinen beiden Ketten MediaMarkt und Saturn tiefer in die Verlustzone gerutscht. Der bereinigte operative Fehlbetrag (EBIT) stieg von 45 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 93 Millionen Euro, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Kepler Cheuvreux. Die Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Die verschobene Kapitalerhöhung des Elektronikhändlers sei nicht ungewöhnlich, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am 9. Juli vorliegenden Studie. Gerade in Deutschland komme es häufig zu Blockaden derartiger Maßnahmen.Bei Independent Research jedoch wird der CECONOMY-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 4,60 auf 4,10 Euro reduziert. CECONOMY habe nach Eckdaten in Q3 2020/21 (30.06.) den Umsatz um 7,3% (Q2 2020/21: -6,7% y/y; Q1 2020/21: +9,4%) y/y auf 4,41 (Vj.: 4,11; Analystenprognose: 4,15; Marktkonsens: 4,17) Mrd. Euro gesteigert. Auf währungs- und portfoliobereinigter Basis (wpb.) habe sich sogar ein Zuwachs von 8,0% y/y und flächenbereinigt von 8,1% y/y ergeben. Rückläufig sei dabei jedoch die Entwicklung in Deutschland aufgrund der pandemiebedingten langen Marktschließungen und der Öffnungsbeschränkungen sowie in Portugal gewesen.Demgegenüber hätten sich nach Unternehmensangaben Spanien, Italien und die Türkei besonders gut entwickelt. Der Online-Umsatz habe um 3,3% y/y auf 1,5 Mrd. Euro zugelegt (Anteil am Konzernumsatz: 33,9% (Vj.: 35,2%)). Das bereinigte EBIT habe sich, bedingt durch die Normalisierung der Kostenbasis (Wegfall der Kurzarbeit), deutlich auf -93 (Vj.: -45; Analystenprognose: -102; Marktkonsens: -107) Mio. Euro verschlechtert. Die Q3-Zahlen seien damit besser als befürchtet ausgefallen. Kumuliert nach neun Monaten (9M) 2020/21 (30.09.) sei der Konzernumsatz um 4,1% auf 16,19 (Vj.: 15,56) Mrd. Euro geklettert, während sich das bereinigte EBIT auf 106 (Vj.: 114) Mio. Euro verschlechtert habe. Auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) verzichte CECONOMY weiterhin.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick: