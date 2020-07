Wien (www.aktiencheck.de) - In Polen haben sich Einzelhandel und Industrieproduktion im Mai erholt und fielen besser aus als allgemein erwartet wurde, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Politisch habe in der Region zweifellos die Präsidentschaftswahl in Polen im Fokus gestanden. In der Stichwahl habe sich offenbar Amtsinhaber Duda ganz knapp gegen seinen Herausforderer durchgesetzt. Damit behaupte die rechtskonservativen PiS für die nächsten Jahre ihre nahezu uneingeschränkte politische Herrschaft über das Land.Die Aktienmärkte der Region hätten sich im Schwellenländervergleich unterdurchschnittlich im Juni entwickelt. In Polen und Tschechien habe es ein Plus von 2% bis 2,5% gegeben, in Ungarn habe der Aktienindex per saldo nahezu unverändert notiert. (Ausgabe Juli 2020) (21.07.2020/ac/a/m)