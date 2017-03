Berlin (www.aktiencheck.de) - In Westdeutschland soll die Rente nach aktuellen Berichten in diesem Jahr um 1,9 Prozent und im Osten um 3,6 Prozent steigen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling:Die anstehende Rentenanpassung ist auch eine Folge der erfolgreichen Rentenpolitik der Regierung unter der Führung von Angela Merkel. Es sind die guten Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt und die gute wirtschaftliche Situation, die diese Anhebungen ermöglichen.Wichtig ist jetzt, dass wir nun weitere Schritte für eine zukunftsfeste Rente behutsam angehen. Dabei dürfen wir das System nicht mit zu hohen Wahlversprechen überfordern." (23.03.2017/ac/a/m)