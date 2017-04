Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kritik an der Wirtschaftskraft und finanziellen Solidität Deutschlands ist völlig unangebracht und zum Teil dem Wahlkampf in anderen Ländern geschuldet, so Michael Fuchs von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Deutsche Firmen setzen sich mit ihren Produkten nicht wegen politischer Einflussnahme sondern wegen ihrer Qualität durch. Viele Produkte kommen dabei von so genannten "Hidden Champions", also von Mittelständlern, deren Namen zum Teil nur Fachkennern - dafür aber auf der ganzen Welt - bekannt sind.



Die Politik in Deutschland und in der EU hat mit gutem Grund auch keinen direkten Einfluss auf unsere Währung. Das war bei der Deutschen Bundesbank so, deren Unabhängigkeit maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands beigetragen hat, und das ist aus gutem Grunde auch bei der EZB so." (Pressemitteilung vom 20.04.2017) (21.04.2017/ac/a/m)





