Wirtschaftspolitisch dürfen solche Zahlen nicht zu Bequemlichkeit verleiten. Vielmehr müssen wir jetzt zügig die großen Aufgaben anpacken, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Dazu gehört vor allem eine bessere Breitbandinfrastruktur und mehr Tempo beim Thema Digitalisierung. Dazu gehören aber auch weitere Anstrengungen zur Fachkräftesicherung sowie Fortschritte bei der Energiewende. Ganz wichtig ist, dass der Koalitionsvertrag dem Thema Freihandel klar positiv gegenübersteht. Für eine so exportorientierte Wirtschaft wie die deutsche ist das von besonderer Bedeutung. Das belegen noch einmal die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die einen starken Exportzuwachs im letzten Quartal 2017 dokumentieren.



Wir sollten den aktuellen konjunkturellen Rückenwind nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes zu verbessern. Denn darauf kommt es an, um unseren Wohlstand zu sichern und das große Ziel bundesweiter Vollbeschäftigung bis 2025 zu erreichen. Dieses Ziel erreichen wir nicht mit der großzügigsten Verteilungspolitik, sondern mit innovativer und verlässlicher Wettbewerbspolitik.



Hintergrund:



Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2017 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,6 Prozent höher als im Vorquartal. Bei den Erwerbstätigen betrug die Zuwachsrate über alle vier Quartale des Jahres 2017 im Vergleich zum Vorjahr 1,5 Prozent. (Pressemitteilung vom 14.02.2018) (15.02.2018/ac/a/m)







