Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung wird am morgigen Mittwoch ein neues Mandat für den Einsatz der Bundeswehr im Irak beschließen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:Mit den vorgesehenen Maßnahmen wie der Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte zur Beseitigung von Minen und Kampfmitteln wird Deutschland einen konkreten Beitrag leisten, um die Rückkehr von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen zu ermöglichen. Damit werden auch die Voraussetzungen für den dringend notwendigen Wiederaufbau geschaffen.Allerdings braucht es dafür ein langfristiges Engagement und einen langen Atem. Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist bewusst, dass dieser Irak-Einsatz gefährlicher sein kann als der bisherige. Zugleich sind wir überzeugt, dass die Bundesregierung alles tut, um die Gefahren für unsere Soldatinnen und Soldaten so weit wie möglich zu begrenzen. Deutschland nimmt diese größere Verantwortung in der Region des Nahen und Mittleren Ostens im eigenen Sicherheitsinteresse wahr." (06.03.2018/ac/a/m)