Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Ich bin sehr froh, dass ein Durchbruch für die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses durch die Einigung von Bund und Ländern zur Finanzierung und zum Inkrafttreten erzielt wurde. Damit ist der Weg für diese für uns so wichtige Gesetzesänderung frei. Ab dem 1. Juli 2017 können Kinder die Unterhaltsvorschussleistung bis zum 18. Geburtstag und ohne zeitliche Begrenzung bekommen. Mit einem Inkrafttreten zum 1. Juli setzen wir insbesondere eine nachvollziehbare Forderung von Ländern und Kommunen um, die ausreichend Zeit bekommen, um die Gesetzesänderung machbar umzusetzen.Dass dieser Kompromiss durch kluges Vorbereiten und eine größere Bereitschaft der Verantwortungsübernahme der Länder früher hätte erarbeitet werden können, steht außer Frage. Doch am Ende war nicht der mühselige Weg das Ziel, sondern das Ergebnis für die Alleinerziehenden. Damit setzen wir eine der zielgenauesten familienpolitischen Maßnahmen um, überfordern aber auch nicht die Kommunen bei der Umsetzung. Nichts wäre schlimmer, als wenn Alleinerziehende auf ihre Antragsbewilligung zu lange warten müssten, nur weil die Kommunen nicht genügend Zeit zur Vorbereitung gehabt haben. Trotzdem bleibt am Ende auch wieder die Erkenntnis, dass man im föderalen System der Bundesrepublik auch bei wichtigen Themen dicke Bretter bohren muss." (Pressemitteilung vom 23.01.2017) (24.01.2017/ac/a/m)