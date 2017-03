Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Koalitionsausschuss hat sich am 29.3.2017 auf weitere Rahmenbedingungen für die künftige Infrastrukturgesellschaft Verkehr verständigt. Dazu erklärt der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ulrich Lange:



"Die dringend erforderliche Modernisierung der Auftragsverwaltung kommt! Wir werden noch in dieser Legislaturperiode die Gesetzesarbeiten abschließen. Wichtig ist dabei: Es gibt weder eine Privatisierung unserer Autobahnen, noch der neuen Gesellschaft. Der Bund bleibt Eigentümer. Wir haben außerdem erneut bekräftigt, dass die Umsetzung dieser Reform nur gemeinsam mit den Personalvertretungen der Beschäftigten gelingen kann. Daher werden wir sie in den Prozess eng einbinden. Die Rechte der Beschäftigten sind uns sehr wichtig und werden gewahrt!" (30.03.2017/ac/a/m)





