Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Das amerikanische Vorgehen war ein notwendiges Signal der Warnung an das syrische Regime, seine Kriegsverbrechen gegen die eigene Zivilbevölkerung und die wiederholten Einsätze von Chemiewaffen endgültig einzustellen. Zugleich muss das Regime von Assad dazu gebracht werden, an echten Friedensverhandlungen teilzunehmen und in eine politische Regelung einzuwilligen.Dafür trägt Russland, das immer noch an Assad festhält, eine besondere Verantwortung. Dieser Verantwortung ist die Regierung in Moskau bisher allerdings nicht gerecht geworden ist. Unter ihrer Vermittlung war eine Vereinbarung getroffen worden, wonach die chemischen Waffen in Syrien gesichert und zerstört werden müssen. Dass die Chemiewaffen nicht komplett vernichtet worden sind, zeigt der barbarische Angriff auf unschuldige Zivilisten vor wenigen Tagen. Durch den Chemiewaffen-Einsatz von Seiten des Assad-Regimes ist auch Moskau desavouiert worden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, dass Russland jetzt mit allen Nachdruck seinen Einfluss auf Assad wahrnimmt, damit es zu einer diplomatischen Lösung unter dem Dach der Vereinten Nationen kommt." (Pressemitteilung vom 07.04.2017) (10.04.2017/ac/a/m)