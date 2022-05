Was ist CDF in einfachen Worten

Der Unterschied zwischen CDF und Aktienhandel

Der CFD-Handel bietet Händlern und Anlegern die Möglichkeit, auf die Kursbewegungen von Vermögenswerten zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert selbst zu besitzen. CFD ermöglicht Anlegern auch den Zugang zu globalen Märkten, seien es Aktien, Kryptowährungen, Indizes oder Rohstoffe. Und das alles in einer einzigen Handelsumgebung. Der CFD-Handel wird in der Regel als kurzfristige Anlage betrachtet. Der Aktienhandel hingegen ist eine langfristige Investition. CFDs werden auf Marge gehandelt, was bedeutet, dass ein Händler größere Positionen im Verhältnis zu seinem Anfangskapital eröffnen kann. Sie können jederzeit mit CDFs handeln. Aktien können nur während der Börsenhandelszeiten gehandelt werden.

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - CFD wurde von englischen Brokern erfunden, die beschlossen, ihre Kunden für den Handel mit Aktien zu interessieren, ohne dafür eine besondere Steuer zu zahlen. Formal war ein CFD-Geschäft kein Aktiengeschäft und unterlag nicht der Steuer. Dann wurde der CFD Handel zu einem idealen Instrument für diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, in den Markt einzusteigen, z. B. weil sie kein Geld hatten. Heute ist dieses Handelsinstrument immer noch sehr beliebt. In diesem Artikel erfahren Sie, warum.CFD steht für Contract for Difference und ist ein Vertrag, der von zwei Parteien - dem Käufer und dem Verkäufer - geschlossen wird. Das Wesen des Vertrags besteht darin, dass die positive Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs eines bestimmten Finanzinstruments vom Verkäufer an den Käufer und die negative Differenz vom Käufer an den Verkäufer gezahlt wird. Der Vertrag legt auch den Zeitpunkt fest, zu dem die Differenz ermittelt wird.CDF ist eine Alternative zum Aktienhandel, aber es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den beiden.CFDs bieten Händlern eine hervorragende Möglichkeit, von Kursbewegungen zu profitieren. Der Händler erhält die Kontrolle über eine viel größere Position als beim traditionellen Aktienhandel. Dies ist der Marge zu verdanken. Die Gewinne sind dementsprechend viel höher. Um mit CFDs zu handeln, muss man jedoch auch wissen, wie man die Hebelwirkung richtig einsetzt. Es ist daher ratsam, sich ein umfassendes Wissen über CFDs anzueignen und den Handel mit einem CDF Broker zu beginnen. (31.05.2022/ac/a/m)