XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

39,66 EUR -0,95% (16.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

39,38 EUR -1,65% (16.08.2018, 18:36)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (16.08.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM baut mit einer Übernahme sein Auslandsgeschäft aus - AktienanalyseDer IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) baut sein Geschäft im Ausland mit einer weiteren Übernahme in Großbritannien aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen kaufe die Mutter des britischen IT-Anbieters OCSL für 29 Mio. Britische Pfund. OCSL habe zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 70 Mio. Pfund (umgerechnet rund 78 Mio. Euro) erwirtschaftet. CANCOM selbst sei zuletzt auf 1,16 Mrd. Euro gekommen, wobei davon erst knapp 180 Mio. oder 15 Prozent mit ausländischen Kunden erzielt worden seien. Mit der Übernahme steige der Auslandsanteil auf mehr als ein Fünftel. Das übernommene Unternehmen sei dabei mit einer Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5,5 Prozent weniger profitabel als CANCOM. Die Deutschen seien 2017 auf knapp 7,3 Prozent gekommen.Die Übernahme passe zur Wachstumsstrategie. In den kommenden drei bis fünf Jahren solle beim Umsatz die Schwelle von zwei Mrd. Euro erreicht werden. Das wäre ein Zuwachs von gut 70 Prozent im Vergleich zu 2017. Im ersten Halbjahr seien 608,5 Mio. Euro durch die Bücher gegangen, ein Anstieg von 13,5 Prozent. Das EBITDA sei sogar um 25,8 Prozent auf 48,7 Mio. Euro vorangekommen.Die Zahlen würden zeigen, dass die Münchner weiterhin vom hohen Investitionsbedarf der Unternehmen im Zuge der Digitalisierung profitieren würden. Daher würden die langfristigen Kursaussichten hervorragend bleiben. Allerdings ist der Chart kurzfristig belastet: Vor gut drei Monaten ist die TecDAX-Aktie in den Konsolidierungsmodus gewechselt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2018)Börsenplätze CANCOM-Aktie: