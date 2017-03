XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Cloud Transformation Partner, Systemintegrator und Managed Services Provider liefert die CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) ein zukunfts- und Business orientiertes Lösungsportfolio und damit einen bedeutenden Mehrwert für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Mit einer eigenen Private Cloud Lösung ist CANCOM der First Mover im Zukunftsmarkt Cloud Computing, führt mit Analyse, Beratung, Umsetzung und Services in den Cloud Way of Computing und ist damit IT und Business Transformation Partner für die Kunden. Die über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe gewährleisten Präsenz, Kundennähe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO) und Rudolf Hotter (COO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 800 Mio. Euro. (31.03.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktie: Neuer Angriff auf das Allzeithoch - AktienanalyseIn seiner jüngsten Sitzung hat der Aufsichtsrat von CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) die Vertragsverlängerung mit Klaus Weinmann um weitere fünf Jahre beschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zumindest von dieser Seite aus betrachtet stehe einer Fortsetzung der Erfolgsstory nicht im Weg: Der IT-Konzern habe den Umsatz 2016 um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,02 Mrd. Euro gesteigert. "Wir spüren eine stabile Nachfrage unserer Kunden nach innovativen und ganzheitlichen IT-Lösungen, die sich in der starken Entwicklung über die gesamte Breite unseres Geschäfts zeigt", habe Weinmann erklärt. So seien die beiden Geschäftssegmente des Konzerns IT Solutions und Cloud Solutions mit plus 8,2 Prozent und plus 18,4 Prozent jeweils deutlich gewachsen."Wir konzentrieren uns konsequent auf die Digitalisierungs- und IT-Wachstumsthemen wie zum Beispiel Cloud Computing, IT-Security, Big Data und Analytics oder Mobility. Das bedeutet, wir möchten unser Business in diesen IT-Lösungsbereichen sowie mit Managed und Cloud Services weiter ausbauen", so der Vorstand, der den klaren Fokus auf höherwertiges Geschäft als einen wesentlichen Treiber der Ergebnisentwicklung sehe. Dementsprechend sei das operative Ergebnis (EBITDA) um 15,5 Prozent auf 72,9 Mio. Euro geklettert. Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen sei von 1,99 auf 2,11 Euro und damit auf eine neue Bestmarke gestiegen.Zahlen und Prognose seien an der Börse gut angekommen. Der Aktienkurs sei auf den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres gestiegen. Nun scheint der Titel erneut einen Anlauf auf sein Rekordhoch bei knapp 53 Euro zu nehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2017)Börsenplätze CANCOM-Aktie: