Börsenplätze CANCOM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

64,33 EUR +0,42% (14.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

64,00 EUR +0,19% (14.11.2017, 18:01)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Cloud Transformation Partner, Systemintegrator und Managed Services Provider liefert die CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) ein zukunfts- und Business orientiertes Lösungsportfolio und damit einen bedeutenden Mehrwert für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Mit einer eigenen Private Cloud Lösung ist CANCOM der First Mover im Zukunftsmarkt Cloud Computing, führt mit Analyse, Beratung, Umsetzung und Services in den Cloud Way of Computing und ist damit IT und Business Transformation Partner für die Kunden. Die über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe gewährleisten Präsenz, Kundennähe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO) und Rudolf Hotter (COO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 800 Mio. Euro. (14.11.2017/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CANCOM SE ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) eingelegt.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 10.11.2017 seine Shortposition von 1,11% auf 1,03% der CANCOM-Aktien verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von CANCOM SE:1,10% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (26.12.2016)1,03% Marshall Wace LLP (10.11.2017)0,49% Oxford Asset Management (10.03.2017)0,49% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (27.02.2017)0,33% BNP PARIBAS SA (13.10.2017)0,23% BlueCrest Capital Management Limited (22.09.2017)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen von mindestens 5,17% der CANCOM-Aktien.