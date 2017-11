Ressourceneffizienz schützt das Klima



Der Weltressourcenrat (International Ressource Panel) hat berechnet, dass es mit Ressourceneffizienz und Klimaschutz möglich ist, den globalen Rohstoffverbrauch um 28 Prozent und die Treibhausgasemissionen um über 60 Prozent gegenüber 2015 zu senken.



Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte beim Dialogtreffen in Berlin: "Wenn wir natürliche Ressourcen effizienter einsetzen, schonender gewinnen und immer wieder aufs Neue verwenden, dann gewinnt der Klimaschutz gleich mehrfach. Wir verbrauchen weniger Energie und sparen damit CO2 ein. Es landet weniger Abfall auf Deponien und damit weniger Methan in der Atmosphäre. Und wir schützen gleichzeitig wichtige Kohlenstoffsenken wie Wälder und Feuchtgebiete."



Globale Nachhaltigkeitsziele



Die G20 wollen bei der Umsetzung der Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030, die die Nutzung natürlicher Ressourcen betreffen, enger zusammenarbeiten. Der Weltressourcenrat hat darauf hingewiesen, dass zwölf der 17 Nachhaltigkeitsziele von einem nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen abhängen.



Mit der Agenda 2030 hat die internationale Staatengemeinschaft 2015 erstmalig universelle Ziele für eine weltweite nachhaltige Entwicklung beschlossen. Diese 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), richten sich an alle: die Regierungen weltweit, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und die Wissenschaft. (27.11.2017/ac/a/m)





