Von der Erleichterung über das Ausbleiben eines extremen Wahlergebnisses abgesehen, könnte das Wahlergebnis vor allem dann für Nervosität sorgen, wenn es zu einer Häufung von Krisenmomenten komme, die auf ein Machtvakuum in Berlin stoßen würde. Dies dürfte vor allem aus der Perspektive von ausländischen Investoren gelten, die mit monatelangen Koalitionsverhandlungen fremdeln dürften, während Angela Merkel vielerorts als Garant von Stabilität gesehen worden sei. Ansonsten sich sollten die Reaktionen der einzelnen Anlagenklassen aufgrund der Ungewissheit und der wahrscheinlich ohnehin nur graduellen Veränderungen sehr im Rahmen halten. Auch die deutschen Finanzmärkte dürften schon bald wieder ihre Impulse vom Weltgeschehen, das vor allem von den USA und China bestimmt werde, dominiert werden.



Anleihen und Währungen:



Der Grundtenor der Kontinuität, der vom Wahlergebnis ausgehe, dürfte im Rentenmarkt bestenfalls zu einer leicht positiven Lesart führen. Ebenso dürften sich die Reaktionen an den Devisenmärkten im Rahmen halten, zumal Außen- und Wirtschaftspolitik nicht im Fokus des Wahlkampfes standen.



Aktien:



Die Erleichterung über die Vermeidung extremerer Optionen dürfte sich, wenn überhaupt, im Aktienmarkt positiv niederschlagen. Insbesondere, wenn sich eine Entwicklung in Richtung einer Jamaika Koalition andeuten würde. Zusammen mit der jüngsten Erweiterung des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) auf 40 Mitglieder ergäbe sich hieraus noch am ehesten so etwas wie ein frischer Impuls.



Alternative Anlagen:



Vor allem für die deutsche Immobilienwirtschaft könnte es einen deutlichen Unterschied machen, ob Ampel oder Jamaika das Rennen machen würden, da SPD und Grüne gleichermaßen mit einer weiteren Regulierung des Wohnungsmarktes liebäugeln würden. Es werde sich zeigen müssen, ob dies bei der FDP als Verhandlungsmasse gesehen werde, wovon die Experten von DWS jedoch nicht ausgehen würden.



ESG-Auswirkungen:



Nicht nur aufgrund des starken Abschneidens der Grünen habe die nächste Regierung ein starkes Mandat, beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen weiteren großen Schritt nach vorne zu machen. (Ausgabe vom 27.09.2021) (28.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Deutschen haben gewählt; nicht extrem, sondern eher mittig, so Martin Moryson Chefvolkswirt Europa von DWS.Doch was sie genau bekommen würden, werde noch lange unklar bleiben, auch wenn sowohl Grüne wie auch FDP höchstwahrscheinlich der Regierungskoalition angehören dürften. Nach dem vorläufigen Ergebnis liege die SPD mit 25,7 Prozent knapp vor den Unionsparteien mit zusammen 24,1 Prozent. Die Grünen kämen auf 14,8 und die FDP auf 11,5 Prozent. Die AfD sei mit 10,3 Prozent fünftstärkste Partei. Da alle im Parlament vertretenen Parteien Koalitionen mit ihr ausgeschlossen hätten, spiele sie für die Regierungsbildung keine Rolle, Ähnliches dürfte für die Linke gelten, zumal jetzt auch rechnerisch rot-rot-grün keine Regierungsoption mehr darstelle.Die Regierungsoptionen hätten sich damit auf die Ampel (SPD, Grüne, FDP), Jamaika (CDU/CSU, Grüne, FDP) und den Fortbestand der großen Koalition (GroKo) verengt. Nach Meinung der Experten von DWS dürfte die Ampel die größte Wahrscheinlichkeit auf Erfolg haben, jedoch nicht allzu weit gefolgt von Jamaika. Der Fortbestand der GroKo würden die Experten von DWS für relativ unwahrscheinlich halten. Als gängige Lesart werde das rot-grüne Lager dabei versuchen, die FDP in ihre Reihen zu holen, während andererseits Union und FDP die Grünen für ein Bündnis gewinnen werden möchten. Eine andere, nicht zuletzt von den Parteivorsitzenden noch am Wahlabend befeuerte Lesart sind Sondierungen zwischen der FDP und den Grünen, mit welcher der beiden Volksparteien sich die meisten gemeinsamen Ziele durchsetzen ließen, so die Experten von DWS. Immerhin habe man zuletzt in vier gemeinsamen Oppositionsjahren Gemeinsamkeiten ausloten können.Leicht dürften die Koalitionsverhandlungen zwischen drei, oder gar vier Parteien (CDU und CSU getrennt gezählt) nicht verlaufen, trotz diverser Versprechungen am Wahlabend, dass man noch vor Weihnachten Ergebnisse präsentieren wolle. Hätten Union und FDP 2009 nur 31 Tage verhandelt, habe sich die GroKo 2013 86 Tage Zeit genommen, bevor sie 2017, aufgrund der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, 171 Tage zur Einigung gebraucht habe. Soviel Zeit werde man sich diesmal - mitten im zweiten Pandemiewinter - wohl nicht bis zur Bildung einer handlungsfähigen und demokratisch legitimierten Regierung lassen wollen.Die Anleger dürften das Wahlergebnis leicht positiv, aber auch etwas zwiespältig aufnehmen. Einerseits mögen sie keine Unsicherheit, so die Experten von DWS. Und die Unsicherheit, welcher Kanzler und welche Koalition Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren werde, könnte einige Monate anhalten. Andererseits dürften die Anleger auch beruhigt sein, dass die äußeren Ränder des Parteienspektrums zum Teil deutlich verloren hätten (Die Linken minus 4,3 Prozent, die AfD minus 2,3 Prozent). Eine von den Aktienmärkten sicherlich kritisch beäugte rot-rot-grüne Koalition sei damit vom Tisch. Es reiche auch nicht für eine Koalition der bürgerlichen Mitte aus Union und FDP, was eventuell von den europäischen Rentenmärkten mit gewisser Erleichterung aufgenommen werden dürfte, da dieser Konstellation die geringste Ausgabenfreude und Schuldentoleranz, auch hinsichtlich Europa, attestiert worden wäre.Von großen (wirtschafts-)politischen Veränderungen würden die Experten von DWS jedoch aus verschiedenen Gründen in keiner Koalitionsvariante ausgehen. Zum einen herrsche bei vielen Themen grundsätzlicher Konsens, die Unterschiede lägen im Detail. Zum anderen müssten die zustimmungsbedürftigen Gesetze den bunt gemischten Bundesrat passieren; und nicht zuletzt würden viele Säulen der Wirtschaftspolitik ohnehin von Brüssel vorgegeben.