Die Integration der Geflüchteten sei eine Investition in die Zukunft, betonte die OECD-Sonderbeauftragte Gabriela Ramos.



Weg in den Arbeitsmarkt ist lang



2015 und 2016 sind zusammen rund 1,2 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommenen. Jetzt seien rund 400.000 arbeitsuchend in der sozialen Grundsicherung gemeldet. Jeden Monat kämen 10.000 dazu, so Nahles. "Wir stehen an der Schwelle, die wirkliche Integration in den Arbeitsmarkt steht noch bevor", bekräftigte die Arbeitsministerin.



Deutschkenntnisse am Arbeitsplatz verbessern



75 Prozent der Arbeitgeber halten berufsbezogene Sprachkurse für sehr wichtig. Idealerweise sollten diese am Arbeitsplatz angeboten werden, fordern OECD und Wirtschaft. Die Bundesregierung habe das Angebot für berufsbezogene Sprachkurse massiv erhöht: 200.000 Kurse - zehnmal mehr als zuvor - könnten angeboten werden, teilte Nahles mit.



Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) sagte, viele Jugendliche müssten Schulbildung nachholen. Daher sei es wichtig gewesen, die Altersgrenze für den Beginn einer Berufsausbildung heraufzusetzen. Das Integrationsgesetz sei richtig, aber bei der Umsetzung gebe es zum Teil Verbesserungsbedarf. Die Betriebe bräuchten überall Rechtssicherheit für Auszubildende.



Einstieg in Ausbildung fördern



Für die vielen jungen Geflüchteten sei eine Ausbildung der Dreh-und Angelpunkt, so Ministerin Nahles. Das duale Ausbildungssystem funktioniere sehr gut, die Bundesagentur für Arbeit sei gut aufgestellt. Rechtliche Hürden für die Ausbildung seien beseitigt. Für mehr junge Geflüchtete seien Einstiegsqualifizierungen möglich.



Andrea Nahles besuchte während der Konferenz das Projekt "Chance Plus für Flüchtlinge" bei der S-Bahn Berlin. Während der Einstiegsqualifizierung werden dort junge Flüchtlinge auf eine Ausbildung vorbereitet. (Pressemitteilung vom 14.03.2017) (15.03.2017/ac/a/m)





