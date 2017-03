"Wir brauchen Regeln und diese Regeln müssen fair und demokratisch aufgestellt werden - und wir brauchen sie nicht nur national, sondern grenzüberschreitend", sagte Bundesverbraucherminister Maas. Die G20 werden sich deshalb mit einem international abgestimmten Ordnungsrahmen zur Digitalisierung befassen.



Die Gipfel-Empfehlungen - und wie geht es weiter?



Der Verbrauchergipfel richtete zehn Empfehlungen an die G20-Staaten um Verbraucher in digitalen Märkten zu stärken und zu schützen



- Gleiche Verbraucherrechte online und offline

- Haftung von digitalen Dienstleistern

- Bezahlbarer und guter Zugang zum Internet für alle

- Leicht zugängliche und gut verständliche Informationen über digitale Produkte und Dienste

- Klare und faire Vertragsbedingungen

- Stärkung der digitalen Bildung

- Schutz vor Betrug und Missbrauch

- Selbstbestimmung über Privatsphäre und persönliche Daten

- Effektive Rechtsdurchsetzung und Schadenersatz

- Förderung des Wettbewerbs



Der Verbrauchergipfel setzt damit den Start für einen erfolgreichen gemeinsamen Prozess aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft weltweit. Am 7. April wird es ein Treffen der G20-Digitalminister in Düsseldorf geben, auf dem die Empfehlungen eingebracht werden sollen. Ziel ist es, diese am 7. und 8. Juli in Hamburg in die Abschlusserklärung einfließen zu lassen.



Der in Berlin begonnene Prozess soll durch eine internationale Organisation begleitet werden. Zusammen mit der OECD ist ein "Toolkit" zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbraucher n in der digitalen Welt in Arbeit, das bestehende internationale Standards und Best-Practice-Beispiele beinhalten wird.

Verbraucher kritisch gegenüber digitaler Welt



Rund drei Viertel der Verbraucher zeigen sich einer Studie des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (vzbv) zufolge beunruhigt über den Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet. So sorgen sich 72 Prozent der in sechs G20-Ländern befragten Menschen darüber, dass zu viele persönliche Daten online gesammelt werden. Etwas mehr als zwei Drittel fürchteten um die Sicherheit ihrer Online-Zahlungen. Der Studie zufolge halten 59 Prozent der Menschen digitale Produkte wie das Smart Home oder fahrerlose Autos nicht für sicher. Gleichwohl gaben zwei Drittel auch an, sich als Verbraucher in der digitalen Welt grundsätzlich wohl zu fühlen.



Der am Weltverbrauchertag stattfindende G20-Verbrauchergipfel wurde gemeinsam von Bundessverbraucherministerium, dem Weltverband Consumer International (CI) und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) veranstaltet. An ihm nahmen Führungskräften aus Politik, internationalen Organisationen, Wirtschaft und Wissenschaft teil. (Pressemitteilung vom 15.03.2017) (16.03.2017/ac/a/m)







