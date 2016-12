Die Aufklärung und die Tätersuche liefen auf Hochdruck, so der Bundesinnenminister. Er stehe im "unmittelbaren und durchgehenden Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin". Ein erster Tatverdächtiger sei wieder frei gelassen worden. Es sei daher nicht auszuschließen, dass der Täter flüchtig sei, sagte de Maizière im ZDF (20. Dezember).



Einen konkreten Hinweis auf diesen Anschlag habe es im Vorfeld nicht gegeben, sagte der Minister. "Wir werden in Zukunft Weihnachtsmärkte noch besser schützen. Das haben wir heute als Innenminister von Bund und Ländern verabredet."



Für die Silvesterfeiern zum Jahreswechsel kündigte der Bundesinnenminister zudem verschärfte Kontrollen an. "Es wird vor Ort mehr Sicherheitsmaßnahmen geben. Wenn ich sage, dass wir uns unser freiheitliches Leben nicht zerstören lassen dürfen, gilt das auch für das Silvesterfest", so de Maizière in einem Interview mit der Bild-Zeitung (21. Dezember).



Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, dass sie in ständigem Kontakt mit dem Bundespräsidenten, dem Bundesinnenminister und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin stehe. Am Dienstagvormittag (20. Dezember) hatte sie das Bundessicherheitskabinett einberufen.



Trauer um die Opfer



Weltweit löste der Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin Entsetzen aus. Der Bundesinnenminister ordnete Trauerbeflaggung der Bundesbehörden an. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz liegt ein Kondolenzbuch aus. Am Dienstagabend fand dort ein Trauergottesdienst statt. (21.12.2016/ac/a/m)







