Die Branche ist ein echter Jobmotor. Vor allem mittelständische Tourismusunternehmen und deren mehr als drei Millionen Beschäftige profitieren davon. Für die Bundesregierung hat die Tourismuspolitik deshalb einen hohen Stellenwert. Ihr Ziel ist es, gute Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung des Tourismus in Deutschland zu schaffen.



Seit Jahren unterstützt die Bundesregierung barrierefreie Urlaubsangebote, Projekte im Bereich Gesundheitstourismus oder Tourismus im ländlichen Raum. Diese Angebote geben der Reisebranche wichtige Impulse.



Mecklenburg-Vorpommern immer eine Reise wert



Mit einer besonderen Premiere trägt die diesjährige ITB den Übernachtungsrekorden in Deutschland Rechnung: Erstmals in ihrer Geschichte ist ein Bundesland offizieller Partner der Tourismusmesse - Mecklenburg Vorpommern. Mit seiner Ostseeküste und der bekannten Seenplatte gehört das ostdeutsche Bundesland zu den beliebtesten Reisezielen Deutschlands.



Als "außerordentlich positiv" lobte Martin Buck, Senior Vice President Travel & Logistics der Messe Berlin, die Entwicklung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Die kontinuierlich steigende Gästezahl im Norden Ostdeutschlands seien "eine wahre Erfolgsgeschichte".



Im Anschluss an ihre Eröffnungsrede besuchte die Bundeskanzlerin das breit gefächerte Angebot des Bundeslandes in den Messehallen.



Vom 6. bis 11. März 2018 öffnet die Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB) ihre Tore. Sie ist die weltweit größte Reisemesse. 10.000 Tourismusunternehmen aus 186 Ländern und Regionen präsentieren sich auf 160.000 Quadratmetern. Die Messeveranstalter erwarten über 100.000 internationale Fachbesucher. Am Wochenende ist die Messe für alle Interessierten geöffnet. (Pressemitteilung vom 06.03.2018) (07.03.2018/ac/a/m)







