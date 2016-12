Sicherheitslücken schließen



Die derzeitige Terror- und Gefährdungslage gebietet zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, die Befugnisse der Bundespolizei rechtssicher auszugestalten und Sicherheitslücken zügig zu schließen.



Der Gesetzentwurf regelt auch den Einsatz von automatischen Kennzeichen-Lesesystemen im Straßenverkehr. Im Gefahrenfall wird durch den Einsatz dieser Technik die Fahndung und die Strafverfolgung erleichtert.



Anrufe in Einsatzleitstellen



Eingehende Telefongespräche in Einsatzleitstellen können künftig aufgezeichnet werden. In den Einsatzleitstellen der Bundespolizei gehen häufig dringliche Anrufe ein. Eine Aufzeichnung dieser Telefonate ist erforderlich, um Gespräche bei Bedarf erneut anhören zu können. Auch das erleichtert die Arbeit der Bundespolizei bei der Strafverfolgung. (21.12.2016/ac/a/m)







