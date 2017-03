Der Bericht zeigt, dass es hinsichtlich der Grenzwert-Überschreitungen Unterschiede in den einzelnen Kulturen gibt. So zeigen sich deutliche Verbesserungen bei Mangos: 2014 überschritten 8,3 Prozent der untersuchten Früchte die Grenzwerte. 2015 waren es nur noch 2,7 Prozent.



Zu den negativen Spitzenreitern gehörten Bohnen mit Hülsen und Tee. Beide fielen schon in den vergangenen Jahren auf. Knapp acht Prozent der untersuchten Bohnen und fast fünf Prozent des Tees überschritten die Grenzwerte. Aber auch frische Kräuter (6,0 Prozent), Auberginen (3,4 Prozent) und Paprika (3,0 Prozent) fielen negativ auf. Aufgrund der geringen Verzehrmenge von Dill, Oregano, Rosmarin und Co. stellen die Belastungen jedoch meist keine Gefahr für den Verbraucher dar.



Auch Bio-Produkte wurden unter die Lupe genommen. Diese waren deutlich weniger mit Pflanzenschutzmitteln verunreinigt als konventionelle Produkte. 65 Prozent der Proben waren rückstandsfrei - im Vergleich zu knapp 37 Prozent bei konventioneller Ware.



2015 haben die zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden der Bundesländer 18.765 Lebensmittelproben untersucht. Sie erstellten über 5,8 Millionen Analyseergebnisse. Erfreulich: Sowohl in Deutschland als auch in der EU sowie bei Erzeugnissen aus Drittländern nahmen die Grenzwert-Überschreitungen gegenüber dem Vorjahr ab.



So funktioniert die Lebensmittelüberwachung



Auch bei sachgerechter Anwendung von Pflanzenschutzmitteln können Rückstände in den entsprechenden Lebensmitteln nicht immer ausgeschlossen werden. Da diese gesundheitliche Risiken für die Verbraucher mit sich bringen können, sind für jedes zugelassene Pflanzenschutzmittel Rückstandshöchstmengen für Lebensmittel festgelegt. Diese dürfen nicht überschritten werden.



Importeure und Handel sind durch Eigenkontrollen gehalten, die Einhaltung dieser Höchstmengen zu gewährleisten. Die amtliche Lebensmittelüberwachung der Länder kontrolliert, ob die geltenden Rückstandshöchstgehalte eingehalten werden und ahndet Verstöße. Beanstandete Produkte werden im Falle einer Gesundheitsgefährdung aus dem Handel genommen. (24.03.2017/ac/a/m)







